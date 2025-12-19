Ifo açıkladı: Almanya’da işten çıkarmalar artıyor

CANLI BORSA
Almanya’da şirketler yeni personel alımında yeniden daha temkinli davranırken, çoğu sektörde işten çıkarmalar öne çıkıyor. ifo İstihdam Barometresi Aralık ayında 91,9 puana gerileyerek Kasım’daki 92,5 seviyesinin altına indi. Bu seviye, Mayıs 2020’den bu yana görülen en düşük düzey oldu.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "2025'te özellikle sanayide kademeli işten çıkarmalar yaşadık. Zayıf ekonomik görünüm işgücü piyasasını yavaşlatmaya devam ediyor" dedi.

Sanayi sektöründe neredeyse tüm alanlarda istihdam azaltımı planlanıyor. Özellikle hazır giyim üreticileri personel sayısını düşürmeyi hedefliyor. Hizmet sektöründe de yeni işe alımlar konusunda isteksizlik sürerken, barometre bu alanda da geriledi. Ticaret sektöründe şirketler yeni yılda daha az çalışan istihdam etmeyi planlıyor.

İnşaat sektöründe ise olumlu ve olumsuz beklentiler dengede bulunuyor. Bu nedenle inşaat şirketleri mevcut çalışan sayısını korumayı öngörüyor. Buna karşılık turizm sektörü ile yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren şirketler daha iyimser bir tablo çiziyor. Bu iki alanda firmalar yeni yılda personel alımını artırmayı planlıyor.

