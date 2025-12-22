Alman şirketleri 2026 için umutsuz

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketlerinin 2026 yılına ilişkin beklentilerinin yer aldığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, Alman şirketlerinin çoğu gelecek yıla şüpheyle bakarken, sadece yüzde 14,9'u gelecek yıl işlerinin daha iyi olmasını bekliyor. Yüzde 26'sı ekonomik durumlarının daha da kötüleşeceğini belirtirken, yüzde 59'u herhangi bir değişiklik öngörmüyor.

Şüphecilik ekonominin tüm sektörlerine yayılırken, özellikle sanayi sektöründe şirketlerin yüzde 26,5'i gelecek yıl işlerin kötüye gideceğini düşünüyor. Yüzde 18,2'si gelecek yıl işlerin iyileşeceğine inanıyor.

Perakende sektöründe şirketlerin yüzde 32,5'i iş durumlarının kötüleşeceğinden endişe ederken, hizmet sektöründe şirketlerin yüzde 14'ü iyileşme, yüzde 23,2'si durumun kötüleşmesini bekliyor.

İnşaat sektöründe ise şirketlerin yüzde 33,2'si daha az elverişli bir durum beklerken, sadece yüzde 10,3'ü işlerinin daha iyi olacağını düşünüyor. Yüzde 56,5'i ise herhangi bir değişiklik beklemiyor.

"HİÇBİR YERDE İYİMSERLİK RUHU GÖRÜLMÜYOR"

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şirketlerin çok temkinli davranmaya devam ettiğini belirterek, "Hiçbir yerde iyimserlik ruhu görülmüyor. 2026 yılına ilişkin gerçekten iyimser olan sektör neredeyse yok." ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin eskimiş altyapısını modernize etmek için 500 milyar avroluk altyapı paketi açıkladığını anımsatan Wohlrabe, "İnşaat sektörünün açıklanan altyapı paketinden gerçekten umutlu olabileceği düşünüldüğünde, bu rakamlar şaşırtıcı. Henüz herhangi bir coşkuya neden olmuş görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Yılın üçüncü çeyreğinde büyüme yüzde sıfır olarak açıklanırken, ülke bu sayede teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verirken, bu önlemlerin sahaya yansımasının beklenenden uzun süreceği değerlendiriliyor.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltmişti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de ise yüzde 1,4 büyümesini öngörüyor.