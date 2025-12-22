CANLI BORSA
Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı

Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen süt ürünlerine başlattığı devlet desteği (sübvansiyon) soruşturması sonunda, bu kalemlerde ilave gümrük vergileri getirme kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2025 13:40

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'den ithal süt ürünlerine yönelik yürütülen soruşturmada ilk kanıtların ürünlerin sübvansiyonlardan yararlandığı, bunun Çin'in yerli endüstrisinde zarara yol açtığı, sübvansiyonlar ile oluşan zarar arasında nedensellik bağının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada bu sebeple karşı tedbir olarak AB'den ithal süt ürünlerine yüzde 21,9 ila yüzde 42,7 ilave gümrük vergisi getirileceği bildirildi.

Bakanlık, Çin Süt Ürünleri Birliği ve Çin Süt Ürünleri Endüstrisi Birliğinin yerli üreticiler adına yaptığı başvuru üzerine 21 Ağustos 2024'te AB'den ithal edilen süt ürünlerine sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasında AB ülkelerinden ithal edilen taze peynir, lor ve rokfor peyniri gibi bazı süt ürünlerinin inceleneceği, 2020 ile 2024 yıllarını kapsayan dönemde yerli endüstride oluşan zararın tespit edileceği belirtilmişti.

AB'nin Ortak Tarım Politikası kapsamındaki 20 sübvansiyonun yanı sıra İrlanda, Avusturya, Belçika ve İtalya gibi üye ülkelerin uyguladığı sübvansiyon programlarının da soruşturmada ele alınacağı kaydedilmişti.

21 Ağustos'ta sonuçlanması beklenen soruşturmanın süresi, vakanın ve ilgili düzenlemelerin karmaşıklığı gerekçe gösterilerek 6 ay daha uzatılmıştı.

Çin, daha önce 17 Haziran 2024'te AB'den ithal domuz eti ve yan ürünlerine de fiyat düşürme (damping) soruşturması başlatmıştı. 1,5 yıl süren soruşturma sonunda, 16 Aralık'ta, bu kalemdeki ürünlere 5 yıl süreyle yüzde 4,9 ila yüzde 19,8 ilave gümrük vergisi getirileceği bildirilmişti.

Her iki soruşturmanın da AB'nin Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturmasını sonuçlandırmasının ardından gelmesi, Pekin yönetiminin karşı hamlesi olarak yorumlanmıştı.

