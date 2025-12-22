CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 11.337,10 puana indi.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2025 13:25

Günün ilk yarısında yatay seyirle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,80 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.337,10 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 69,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,63 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 1,68 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarsını Avrupa borsalarındaki satış seyrine paralel olarak önceki kapanışın hemen altında tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 1,02, yıllık bazda yüzde 31,19 artış gösterdi.

Analistler günün geri kalanında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Rusya Merkez Bankası’ndan politika faizinde üst üste 5. indirim Rusya Merkez Bankası'ndan politika faizinde üst üste 5. indirim 19 Aralık 2025 14:05
OECD: Türkiye, Avrupa’da büyüme lideri olacak OECD: Türkiye, Avrupa’da büyüme lideri olacak 19 Aralık 2025 13:53
Almanya’da tüketici güveni geriledi, tasarruf eğilimi arttı Almanya'da tüketici güveni geriledi, tasarruf eğilimi arttı 19 Aralık 2025 13:42
Akkuyu, Açık Kapı Günü etkinliğine ev sahipliğini yapacak Akkuyu, Açık Kapı Günü etkinliğine ev sahipliğini yapacak 19 Aralık 2025 13:30
Societe Generale: Küresel ekonomi dirençli ancak riskler artıyor Societe Generale: Küresel ekonomi dirençli ancak riskler artıyor 19 Aralık 2025 13:06
Ifo açıkladı: Almanya’da işten çıkarmalar artıyor Ifo açıkladı: Almanya’da işten çıkarmalar artıyor 19 Aralık 2025 12:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Aralık 2025 10:13
Asya borsaları BoJ’un faiz kararı sonrası pozitif seyrediyor Asya borsaları BoJ'un faiz kararı sonrası pozitif seyrediyor 19 Aralık 2025 09:54
İngiltere’de tüketici güveni aralık ayında arttı İngiltere'de tüketici güveni aralık ayında arttı 19 Aralık 2025 09:43
ABD, Çin teknoloji firmalarına yatırım kısıtlamalarını yasalaştırdı ABD, Çin teknoloji firmalarına yatırım kısıtlamalarını yasalaştırdı 19 Aralık 2025 09:40
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 19 Aralık 2025 09:31
Brent petrolün varili 59,40 dolar Brent petrolün varili 59,40 dolar 19 Aralık 2025 09:28
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.342,1900 Değişim 75,08 Son veri saati:
Düşük 11327,34 Yüksek 11402,42
Açılış
42,8123 Değişim 0,1573 Son veri saati:
Düşük 42,6642 Yüksek 42,8215
Açılış
50,3177 Değişim 0,3243 Son veri saati:
Düşük 49,988 Yüksek 50,3123
Açılış
6.069,9890 Değişim 133,320 Son veri saati:
Düşük 5952,294 Yüksek 6085,614
Açılış
95,0831 Değişim 3,4503 Son veri saati:
Düşük 92,1891 Yüksek 95,6394
Açılış
BİST En Aktif Hisseler