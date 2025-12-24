ABD’de tüketici güveni aralıkta geriledi

Conference Board tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi aralıkta 3,8 puan düşerek 89,1 seviyesine geriledi. Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi endeksin 91,0 olması yönündeydi.

Kasım ayı verisi, 1 Ekim–12 Kasım dönemini kapsayan federal hükümet kapanışının sona ermesinin ardından gelen daha olumlu yanıtlar nedeniyle yukarı yönlü revize edilerek 92,9 olarak güncellendi. Buna rağmen güven, üst üste beşinci ayda da düşüş kaydetti.

Mevcut Durum Endeksi, tüketicilerin iş koşulları ve iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerine dayanarak aralıkta 9,5 puanlık sert düşüşle 116,8'e indi. Beklentiler Endeksi ise kısa vadeli gelir, iş koşulları ve istihdam görünümünü yansıtarak 70,7 seviyesinde sabit kaldı. Bu endeks, resesyon sinyali olarak kabul edilen 80 eşiğinin altında 11 aydır bulunuyor. Ön sonuçlar için veri kesim tarihi 16 Aralık 2025 olarak açıklandı.

Conference Board Başekonomisti Dana M. Peterson, tüketicilerin ekonomik koşulları etkileyen unsurlar arasında fiyatlar ve enflasyon, tarifeler ve ticaret ile siyasi gelişmelere dikkat çektiğini belirtti. Aralık ayında ayrıca göç, savaş ve faiz oranları, vergiler, gelir, bankalar ve sigorta gibi kişisel finans konularına yapılan atıfların arttığı ifade edildi.

İş koşullarına ilişkin net değerlendirmeler Eylül 2024'ten bu yana ilk kez negatife dönerken, istihdam algısında da zayıflama görüldü. Altı aylık hareketli ortalamaya göre güven, yaş ve gelir gruplarının büyük bölümünde geriledi ve siyasi aidiyetlere bakılmaksızın düşüş eğilimini sürdürdü.