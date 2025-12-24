CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD’de tüketici güveni aralıkta geriledi

ABD’de tüketici güveni aralıkta geriledi

ABD’de tüketici güveni, iş ve gelir beklentilerine yönelik artan endişelerle aralık ayında zayıfladı.

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 09:32

Conference Board tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi aralıkta 3,8 puan düşerek 89,1 seviyesine geriledi. Reuters anketine katılan ekonomistlerin beklentisi endeksin 91,0 olması yönündeydi.
Kasım ayı verisi, 1 Ekim–12 Kasım dönemini kapsayan federal hükümet kapanışının sona ermesinin ardından gelen daha olumlu yanıtlar nedeniyle yukarı yönlü revize edilerek 92,9 olarak güncellendi. Buna rağmen güven, üst üste beşinci ayda da düşüş kaydetti.

Mevcut Durum Endeksi, tüketicilerin iş koşulları ve iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerine dayanarak aralıkta 9,5 puanlık sert düşüşle 116,8'e indi. Beklentiler Endeksi ise kısa vadeli gelir, iş koşulları ve istihdam görünümünü yansıtarak 70,7 seviyesinde sabit kaldı. Bu endeks, resesyon sinyali olarak kabul edilen 80 eşiğinin altında 11 aydır bulunuyor. Ön sonuçlar için veri kesim tarihi 16 Aralık 2025 olarak açıklandı.

Conference Board Başekonomisti Dana M. Peterson, tüketicilerin ekonomik koşulları etkileyen unsurlar arasında fiyatlar ve enflasyon, tarifeler ve ticaret ile siyasi gelişmelere dikkat çektiğini belirtti. Aralık ayında ayrıca göç, savaş ve faiz oranları, vergiler, gelir, bankalar ve sigorta gibi kişisel finans konularına yapılan atıfların arttığı ifade edildi.

İş koşullarına ilişkin net değerlendirmeler Eylül 2024'ten bu yana ilk kez negatife dönerken, istihdam algısında da zayıflama görüldü. Altı aylık hareketli ortalamaya göre güven, yaş ve gelir gruplarının büyük bölümünde geriledi ve siyasi aidiyetlere bakılmaksızın düşüş eğilimini sürdürdü.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 23 Aralık 2025 12:18
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 23 Aralık 2025 10:10
AB’de yeni otomobil satışları kasımda arttı AB'de yeni otomobil satışları kasımda arttı 23 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 23 Aralık 2025 10:00
İngiltere’de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi İngiltere'de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi 23 Aralık 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 23 Aralık 2025 09:33
Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor 23 Aralık 2025 09:28
Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi 23 Aralık 2025 09:22
Yen toparlanmaya başladı Yen toparlanmaya başladı 23 Aralık 2025 09:00
Piyasalar ABD’nin büyüme verisine odaklandı Piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı 23 Aralık 2025 08:53
Venezuela parlamentosu, petrol tankerlerine ’ablukaya’ karşı yasa çıkardı Venezuela parlamentosu, petrol tankerlerine 'ablukaya' karşı yasa çıkardı 23 Aralık 2025 08:50
Maduro’dan petrol tankerlerine el koyan ABD’ye uyarı: Küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacak Maduro'dan petrol tankerlerine el koyan ABD'ye uyarı: Küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacak 23 Aralık 2025 08:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.363,7500 Değişim 72,29 Son veri saati:
Düşük 11313,77 Yüksek 11386,06
Açılış
42,858 Değişim 0,1094 Son veri saati:
Düşük 42,8139 Yüksek 42,9233
Açılış
50,7285 Değişim 0,3979 Son veri saati:
Düşük 50,5547 Yüksek 50,9526
Açılış
6.197,0000 Değişim 75,004 Son veri saati:
Düşük 6160,059 Yüksek 6235,063
Açılış
99,4618 Değişim 1,8792 Son veri saati:
Düşük 98,313 Yüksek 100,1922
Açılış
BİST En Aktif Hisseler