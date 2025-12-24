CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 10:53

Son Güncelleme Tarihi 24 Aralık 2025 10:55

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketinden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Bohay Denizi'ndeki sığ neojen tabakalarda yeni petrol rezervi bulundu.

Çinhuangdao 29-6 adı verilen petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.

1688 metre derinliğe kazılan test kuyusundan günde 2 bin 560 varil petrol çıkarılırken, sahadan günde 370 ton (8 bin 786 varil) petrol çıkarılabileceği öngörülüyor.

Şirket, geçen yıl aynı bölgede Çinhuangdao 27-3 adlı petrol sahasında 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfettiğini bildirmişti.

CNOOC, Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapıyor.

İlginizi Çekebilir
AB’de yeni otomobil satışları kasımda arttı AB'de yeni otomobil satışları kasımda arttı 23 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 23 Aralık 2025 10:00
İngiltere’de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi İngiltere'de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi 23 Aralık 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 23 Aralık 2025 09:33
Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor 23 Aralık 2025 09:28
Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi 23 Aralık 2025 09:22
Yen toparlanmaya başladı Yen toparlanmaya başladı 23 Aralık 2025 09:00
Piyasalar ABD’nin büyüme verisine odaklandı Piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı 23 Aralık 2025 08:53
Venezuela parlamentosu, petrol tankerlerine ’ablukaya’ karşı yasa çıkardı Venezuela parlamentosu, petrol tankerlerine 'ablukaya' karşı yasa çıkardı 23 Aralık 2025 08:50
Maduro’dan petrol tankerlerine el koyan ABD’ye uyarı: Küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacak Maduro'dan petrol tankerlerine el koyan ABD'ye uyarı: Küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacak 23 Aralık 2025 08:39
Fitch, Ukrayna’nın kredi notunu yükseltti Fitch, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti 23 Aralık 2025 08:36
Alman şirketleri 2026 için umutsuz Alman şirketleri 2026 için umutsuz 22 Aralık 2025 13:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.337,4400 Değişim 39,32 Son veri saati:
Düşük 11313,77 Yüksek 11353,09
Açılış
42,8522 Değişim 0,1094 Son veri saati:
Düşük 42,8139 Yüksek 42,9233
Açılış
50,7001 Değişim 0,3979 Son veri saati:
Düşük 50,5547 Yüksek 50,9526
Açılış
6.185,5090 Değişim 75,004 Son veri saati:
Düşük 6160,059 Yüksek 6235,063
Açılış
99,5738 Değişim 1,8792 Son veri saati:
Düşük 98,313 Yüksek 100,1922
Açılış
BİST En Aktif Hisseler