Brent petrolün varili 61,97 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,97 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 10:01

Dün 62,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,96 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 61,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, ABD ve Venezuela arasındaki gerilimin neden olduğu arz endişeleri ve güçlü ABD ekonomik büyüme verileri etkili oldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine ait petrol tankerlerine el koyması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden "ezici destek" gördüklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık'ta, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Venezuela'nın küresel petrol arzındaki payı sınırlı olsa da uzmanlar, mevcut diğer jeopolitik riskler nedeniyle piyasaların arzda yaşanabilecek herhangi bir aksamaya duyarlılık gösterdiğini, bunun da petrol fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

ABD EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜME FİYATLARI DESTEKLİYOR

ABD ekonomisinin, beklentilerin üzerinde büyüdüğüne yönelik veri akışı da fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD ekonomisi, öncü verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile öngörülerin üzerinde büyürken, söz konusu performans 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Ülkede sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından, kasımda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde tüketici harcamaları ve ekonomik faaliyetin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koyarak yavaşlama endişelerini azalttı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de ham petrol stoklarının arttığına yönelik öngörüler ise fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil arttığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, stokların 9 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenin aksine yaşanan artış, ABD'de talebin düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,46 dolar direnç, 58,96 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

