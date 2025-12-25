Asya borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Güney Kore, Hindistan ve Hong Kong'da Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2025 10:04

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımlarının yarattığı endişelerle başlayan ve yılın ilk yarısında enflasyon-resesyon ikileminin belirginleştiği 2025 yılı, güvercin beklentilerin güç kazandığı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 Haziran'a kadar en az bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik öngörülerin öne çıktığı bir görünümle tamamlanıyor.

BOJ BAŞKANI UEDA: "BOJ MUHTEMELEN FAİZLERİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEK"

Bölgede Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın yaptığı açıklamalar yatırımcıların odağında yer aldı.

Ueda, Japonya'nın, BoJ'un hedeflediği ekonomik duruma gelecek yıllarda daha da yaklaşmasını umduğunu belirterek, "Temel projeksiyonumuz ekonomi ve fiyatlardaki iyileşmeyle uyumlu gerçekleştiği takdirde BOJ muhtemelen faizleri artırmaya devam edecek." dedi.

Fiyatların sadece gıdada değil diğer ürün ve hizmetlerde de arttığına dikkati çeken Ueda, düzenli bir şekilde fiyat hedefini gerçekleştirme ve bunun yanı sıra ücretlerin yükselmesi yönünde ilerlediklerini söyledi.

Öte yandan, Japon tahvillerindeki seyir dikkati çekerken, para politikası beklentilerine daha duyarlı olan 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,12'ye çıkarak 1996'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

JAPONYA'DAN TEKNOLOJİ FİRMALARINA SORUŞTURMA

Öte yandan Japonya'da, yerli ve yabancı teknoloji firmalarının, yapay zeka destekli bazı özelliklerinin ülkedeki rekabet yasalarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya tabi tutulacağı açıklandı.

Şirketlerin yapay zeka aracılığıyla tekelleşme riskine karşı önlem alan Hükümete bağlı Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), yerli teknoloji firmalarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Google, Microsoft ve OpenAI gibi yabancı şirketlere soruşturma açacak.

Bu firmaların sunduğu yapay zeka destekli arama motoru hizmetlerinin, çeşitli haber kuruluşlarının içeriklerini izinsiz kullanarak telif haklarını ve rekabet yasalarını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor.

Söz konuşu haber akışıyla ülkedeki teknoloji ve yarı iletken hisselerinde düşüşler dikkati çekti. Nikkei 225'te işlem gören gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 2,6, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in yüzde 1,5 ve yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 1,3 değer kaybıyla işlem gördü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 50.383 puandan günü tamamlarken, Güney Kore, Hindistan ve Hong Kong'da işlem gerçekleşmedi.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 3.960 puandan işlem görüyor.

