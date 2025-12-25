ABD Venezuela'dan çıkan tankeri uzaklaştırdı

CANLI BORSA
ABD güçlerinin takip ettiği yaptırımlı bir petrol tankeri, Venezuela açıklarından uzaklaştırılarak Atlantik Okyanusu’na çekildi.

25 Aralık 2025

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karakas'a yönelik baskı politikasının sürdüğü dönemde, ABD güçlerinin takibinde olan yaptırımlı bir petrol tankeri Venezuela açıklarından uzaklaştırılarak Atlantik Okyanusu'na çekildi.

Operasyona aşina kaynaklara göre, ABD Sahil Güvenliği pazar günü Barbados yakınlarında olumsuz hava koşulları altında Bella 1 isimli tankerle karşılaştı ve mürettebattan daha sakin sulara yönelmelerini talep etti. Ancak tanker Atlantik yönünde rotasını değiştirdi. Kaynaklardan biri, yetkililerin geminin geri dönmesini beklemediğini ve bu sırada tankerin yük taşımadığını aktardı.

Bir ABD yetkilisi, gemi hakkında adli el koyma kararı olduğunu ve Sahil Güvenliği'nin takibi sürdürdüğünü belirtti. Tankerin, Venezuela'nın sıkı kontrol altındaki karasularından çıkış yapma kararı, Trump'ın talimatıyla uygulanan petrol ablukasının, ülkenin Çin gibi alıcılara ihracatını nasıl sekteye uğrattığını ortaya koyuyor. Bu gelişme, Trump yönetiminin uyuşturucu kartelleriyle mücadele ve Venezuela hükümetine baskı uygulama amacıyla hayata geçirdiği son yılların en büyük askeri sevkiyatlarından biri kapsamında yaşandı.

Trump, Noel arifesinde uçak gemisi USS Gerald R. Ford'daki askerlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Karayipler'in "konuşlanmak için ilginç bir yer" olduğunu ifade etti. Karaya yönelik olası operasyonlarla ilgili net bilgi vermese de, ABD'nin denizde uyuşturucu taşıyan teknelere haftalar süren müdahalesinin ardından operasyonlarını karaya taşıyacağı yönündeki mesajını yineledi.

Bölgeye yakın bir kaynak, Beyaz Saray'ın önümüzdeki iki ay boyunca Venezuela'nın petrol trafiğini tamamen durdurmaya odaklanması yönünde askeri komutanlara talimat verdiğini belirtti. Kaynağa göre, bu süreçte askeri müdahaleden çok ekonomik ablukaya ağırlık verilecek.

