ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı

ABD'nin en büyük altı bankası olan JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in toplam piyasa değeri, S&P Global verilerine göre yıl sonundaki 1,77 trilyon dolardan Salı günü iş kapanışında 2,37 trilyon dolara yükseldi.

En değerli altı Avrupa bankasının toplam piyasa değeri yalnızca 1 trilyon dolar seviyesinde olup, bu durum finansal krizden bu yana ABD bankaları ile Avrupalı rakipleri arasında açılan uçurumu ortaya koyuyor.

ABD bankaları, art arda ikinci yıl daha geniş S&P 500 endeksinden daha iyi performans gösterme yolunda ilerliyor. 2008 mali krizinin ardından en büyük ABD bankaları, yatırımcıları sektöre karşı ılımlı yapan düzenlemelerle kısıtlanmıştı. Ancak Trump yönetiminin birçok kuralı geri almaya başlamasıyla bu bankalar şimdi fayda sağlıyor.

RBC bankacılık analisti Gerard Cassidy, "Bu düzenleyici değişikliğin hisse fiyatları için ne kadar önemli olduğunu hafife alamazsınız" dedi.

Bu yıl ABD düzenleyicileri, ülkenin en büyük bankalarında daha yüksek kaldıraca izin vermeyi önerdi, sermaye gereksinimlerini belirlemek için kullanılan yıllık bankacılık stres testlerini yeniden düzenledi ve daha riskli krediler için borç verme rehberliğini iptal etti.

Bankalar ayrıca Basel III Endgame küresel sermaye kurallarının nihai uygulamasının, Biden yönetimi altındaki ilk tekliften çok daha az zahmetli olacağını öngörüyor.