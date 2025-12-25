Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı

CANLI BORSA
Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı.

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2025 10:14

Dün 62,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,81 dolardan tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 58,30 dolardan kapandı.

Petrol fiyatları, Noel tatili dolayısıyla birçok büyük piyasada işlemlerin durması ve küresel piyasalarda işlem hacminin düşük kalmasıyla son kapanış seviyelerinde yatay seyretti.

Fiyatlar dün, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin yol açtığı arz endişeleri ile ABD'den gelen güçlü ekonomik büyüme verilerinin etkisiyle yukarı yönlü ivme kazanmıştı.

