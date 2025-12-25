CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya yılda 100 milyon ton LNG ihracat hedefini "birkaç yıl" erteledi

Rusya yılda 100 milyon ton LNG ihracat hedefini "birkaç yıl" erteledi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yılda 100 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat hedefini yaptırımlar nedeniyle ertelediklerini söyledi.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2025 13:43

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e enerji sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus gazını Moğolistan üzerinden Çin'e taşıyacak Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesinde çalışmaların sürdüğüne işaret eden Novak, "Şirketlerimiz ve ortaklarımız, gaz tedariki konusunda ticari anlaşmalara varmak için son aşamaya gedi. Bu nedenle, bu olayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Novak, Rusya'nın orta vadede yılda 540 milyon ton petrol üretmeyi hedeflediğini belirterek, "Başta Arktik'te, erişmesi zorlu rezervlere ulaşıyoruz. Bu sektöre yatırımları teşvik etmek amacıyla gerekli koşulları hazırlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Rusya'nın yılda 100 milyon ton LNG ihracat hedefine ilişkin de değerlendirmede bulunan Novak, "LNG üretimini geliştireceğiz. Hedefimiz 100 milyon tona ulaşmaktı. Açıkçası, yaptırım kısıtlamaları nedeniyle bu hedef birkaç yıl ertelenecek." dedi.

Rusya'nın LNG tesisi inşaatlarını sürdürdüğünü dile getiren Novak, bu kaynağı enerji sanayisinin önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Novak, Avrupa'nın dondurulan Rus varlıklarını kullanma girişimlerine ilişkin, "Bu konuda bir plan hazırlandı. Bu tür kararların alınması durumunda simetrik bir yanıt vermemizi sağlayan ilgili başkanlık kararnamesi de zaten kabul edildi." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Rusya, 10 yıl içinde Ay’a enerji santrali kurmaya hazırlanıyor Rusya, 10 yıl içinde Ay'a enerji santrali kurmaya hazırlanıyor 24 Aralık 2025 14:15
Asya’da para politikası daha parçalı bir döneme girecek Asya’da para politikası daha parçalı bir döneme girecek 24 Aralık 2025 14:04
Japonya’dan, Suriye’ye 53 milyon dolarlık yardım Japonya’dan, Suriye'ye 53 milyon dolarlık yardım 24 Aralık 2025 14:01
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 24 Aralık 2025 13:38
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 24 Aralık 2025 12:26
Rusya’nın Arktik’e yönelik ilk yerli yapım LNG tankeri teslim edildi Rusya'nın Arktik'e yönelik ilk yerli yapım LNG tankeri teslim edildi 24 Aralık 2025 12:11
Çin, Bohay Denizi’nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti 24 Aralık 2025 10:53
TÜİK, Teknogirişim Araştırması sonuçlarını açıkladı TÜİK, Teknogirişim Araştırması sonuçlarını açıkladı 24 Aralık 2025 10:30
Çin’de elektrik tüketimi kasımda arttı Çin'de elektrik tüketimi kasımda arttı 24 Aralık 2025 10:24
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 24 Aralık 2025 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 24 Aralık 2025 10:03
Brent petrolün varili 61,97 dolar Brent petrolün varili 61,97 dolar 24 Aralık 2025 10:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.378,6500 Değişim 58,87 Son veri saati:
Düşük 11367,78 Yüksek 11426,65
Açılış
42,849 Değişim 0,1216 Son veri saati:
Düşük 42,7369 Yüksek 42,8585
Açılış
50,9195 Değişim 0,1591 Son veri saati:
Düşük 50,5729 Yüksek 50,732
Açılış
6.170,5180 Değişim 17,515 Son veri saati:
Düşük 6155,659 Yüksek 6173,174
Açılış
99,0781 Değişim 0,3499 Son veri saati:
Düşük 98,7351 Yüksek 99,085
Açılış
BİST En Aktif Hisseler