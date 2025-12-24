Japonya’dan, Suriye'ye 53 milyon dolarlık yardım

CANLI BORSA
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’ye 53 milyon dolar destekte bulunacağını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 14:01

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Onishi Yohei'nın 22 Aralık'ta Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamaya göre, Onishi, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye ve diğer hükümet yetkilileriyle görüştü. Dışişleri Bakan Yardımcısı Onishi, bu görüşmenin, üst düzey Japon bir yetkilinin son 15 yıla yakın süredir Suriye'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirtti.

Japonya'nın, Suriye hükümetinin kapsayıcı, barışçıl ve istikrarlı geçişi sağlama çabalarını desteklediğini kaydeden Onishi, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını aktardı. Onishi, Japonya'nın Suriye ile ekonomik iş birliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu ve mevcut mali yılın bütçesinde ülkeye 53 milyon dolarlık yardımın ayrıldığını da ifade etti.

