BofA’dan ABD ekonomisi için büyüme beklentisi

Bank of America CEO'su Brian Moynihan, yapay zekanın ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin giderek daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Moynihan, yıl boyunca yapay zeka yatırımlarının arttığını ve bu trendin önümüzdeki yıl ile sonraki yıllarda da süreceğini belirtti. "Yapay zeka artık daha geniş bir şekilde kullanılmaya başlandı. Her şey AI'ye bağlanamaz ama marjinal etkisi oldukça güçlü" dedi.

Bankanın yaklaşık 15 yıldır başında olan Moynihan, 2025'te ABD ekonomisinde yüzde 2 civarındaki büyümenin yüzde 2,4'e çıkabileceğini öngördüklerini söyledi. İş gücü piyasasındaki yavaşlamanın ise daha çok istihdam açısından bir dengelenme süreci olduğunu belirtti.

Yapay zeka sektöründe olası bir aşırı ısınma ve sonrasında yaşanabilecek geri çekilme durumuna da değinen Moynihan, bu sektörün sınırlı sayıda büyük firmadan oluşması nedeniyle genel ekonomi üzerindeki etkinin büyük olmayacağını savundu.

Bank of America'nın da yapay zeka çözümlerinden yararlandığını vurgulayan Moynihan, 2018'de kullanıma sunulan Erica adlı AI destekli sanal asistanın, başlangıçta yanıtlayabildiği 200 soru sayısını bugün 700'e çıkardığını belirtti.