CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da konut fiyatları artış gösterdi

Almanya'da konut fiyatları artış gösterdi

Almanya'da konut fiyatları, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarken, yükseliş ivmesini üst üste dördüncü çeyreğe taşıdı.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2025 13:14

Son Güncelleme Tarihi 23 Aralık 2025 13:15

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede konut fiyatları temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre artış oranı yüzde 1 oldu. Ülkede 2022'deki zirveden bu yana düşen fiyatların son 4 çeyrek art arda artması dikkati çekti.

Bahçeli ev fiyatları ortalama yüzde 3,5 artarken, nüfusun seyrek olduğu kırsal bölgelerde artış yüzde 3,2 oldu. Kentsel bölgelerdeki alıcılar, apartman daireleri için yüzde 4,7 daha fazla ödeme yaparken, büyük şehirlerdeki alıcılar yüzde 5 daha fazla ödedi.

Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf'ta daire fiyatları yüzde 2,8, bahçeli ev fiyatları yüzde 2,7 yükseldi.

"FİYATLARDA NORMALLEŞME YAŞANIYOR"

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de yaptığı analizde, Almanya'da konut fiyatlarında 2023-2024 dönemindeki fiyat düşüşlerinin ardından bir normalleşme yaşandığını bildirdi.

Krüger, bu durumun göçün daha da kötüleştirdiği konut sıkıntısını yansıttığını kaydederek, bu nedenle federal hükümetin daha fazla konut yapımı için inşaatı teşvik etmesi ve bina yönetmeliklerini basitleştirmesi gerektiğini anlattı.

Almanya'da konut fiyatları 2022'nin başından 2024'e kadar yüzde 13 düşmüştü.

İlginizi Çekebilir
Alman şirketleri 2026 için umutsuz Alman şirketleri 2026 için umutsuz 22 Aralık 2025 13:49
Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı Çin’den AB süt ürünlerine ek vergi kararı 22 Aralık 2025 13:40
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 22 Aralık 2025 13:25
Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyrediyor 22 Aralık 2025 12:20
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Aralık 2025 10:03
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 22 Aralık 2025 09:42
Brent petrolün varili 60,77 dolar Brent petrolün varili 60,77 dolar 22 Aralık 2025 09:40
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 22 Aralık 2025 09:01
Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi Trump’ın Venezuela kararı petrol piyasasını harekete geçirdi 22 Aralık 2025 07:33
İngiltere’de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor İngiltere'de işgücü piyasası gerilemeyi sürdürüyor 22 Aralık 2025 07:26
Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye ’tarife’ uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur Beyaz Saray’dan Yüksek Mahkeme’ye 'tarife' uyarısı: Vergi iadesi idari krize neden olur 22 Aralık 2025 07:22
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu 22 Aralık 2025 07:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.326,9200 Değişim 82,16 Son veri saati:
Düşük 11285,14 Yüksek 11367,3
Açılış
42,8344 Değişim 0,1083 Son veri saati:
Düşük 42,7449 Yüksek 42,8532
Açılış
50,6557 Değişim 0,5074 Son veri saati:
Düşük 50,3036 Yüksek 50,811
Açılış
6.178,3640 Değişim 86,352 Son veri saati:
Düşük 6106,877 Yüksek 6193,229
Açılış
97,0089 Değişim 2,4361 Son veri saati:
Düşük 94,8486 Yüksek 97,2847
Açılış
BİST En Aktif Hisseler