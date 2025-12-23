Citi'den gelişmekte olan piyasalara 'ağırlığını artır' tavsiyesi

CANLI BORSA
Citigroup stratejistleri, 2026 yılına ilişkin görünümde gelişen ülke hisse senetlerine yönelik "ağırlığını artır" tavsiyelerini koruduklarını açıkladı. Bankaya göre gelişen piyasalar, tüm büyük hisse senedi bölgeleri arasında hisse başına kâr artışı açısından en güçlü performansı sergilemeye hazırlanıyor.

Stratejistler, güçlü karlılık ivmesi, ABD Merkez Bankası'nın gevşeme yönündeki para politikası ve "goldilocks" olarak tanımlanan dengeli küresel ekonomik koşulların gelişen piyasalar için destekleyici bir zemin oluşturduğunu belirtti. Yapay zeka kaynaklı sermaye harcamalarının da bu görünümü güçlendiren temel unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı. Citigroup, gelişen ülkelere yönelik ülke dağılımının döngüsel olarak yapay zekâ temasına anlamlı ölçüde kaldıraç sunduğunu ifade etti.

Bu çerçevede Citigroup, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi için 2026 yıl sonu hedefini 1.540 seviyesinde belirledi. Söz konusu hedef, endeksin pazartesi günkü kapanışına kıyasla yaklaşık yüzde 11'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Bölgesel tercihlerde Asya dışındaki ülkeler için de revizyona gidildi. Dayanıklı büyüme ve güçlü yatırım ivmesine dikkat çeken stratejistler, Birleşik Arap Emirlikleri'ni nötrden "ağırlığını artır" seviyesine yükseltti. Buna karşılık Polonya'nın tavsiyesi nötre çekilirken, Şili için görünüm "ağırlığını azalt" olarak aşağı yönlü güncellendi.

