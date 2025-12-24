CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kazanarak 11.364,56 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 13:38

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,20 puan ve yüzde 0,66 artışla 11.364,56 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,17 ticaret, en çok düşen ise yüzde 1,06 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesinin etkisiyle risk iştahı yüksek kalmaya devam ederken, yurt içinde BIST 100 endeksi günün ilk yarısında pozitif seyir izledi.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı Finansal Hizmetler Güven Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 7,4 puan azalarak 177,2 seviyesine çıktı.

Öte yandan, bugün başlayan Noel tatili nedeniyle dünyada birçok borsanın kapalı olmasının işlem hacimlerinin düşük seyretmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, Avrupa'da Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tüm gün, bir kısmının ise ABD ile birlikte yarım gün kapalı olacağını bildirdi.

Günün geri kalanında ise ABD'de haftalık mortgage ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 23 Aralık 2025 12:18
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 23 Aralık 2025 10:10
AB’de yeni otomobil satışları kasımda arttı AB'de yeni otomobil satışları kasımda arttı 23 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 23 Aralık 2025 10:00
İngiltere’de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi İngiltere'de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi 23 Aralık 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 23 Aralık 2025 09:33
Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor 23 Aralık 2025 09:28
Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi 23 Aralık 2025 09:22
Yen toparlanmaya başladı Yen toparlanmaya başladı 23 Aralık 2025 09:00
Piyasalar ABD’nin büyüme verisine odaklandı Piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı 23 Aralık 2025 08:53
Venezuela parlamentosu, petrol tankerlerine ’ablukaya’ karşı yasa çıkardı Venezuela parlamentosu, petrol tankerlerine 'ablukaya' karşı yasa çıkardı 23 Aralık 2025 08:50
Maduro’dan petrol tankerlerine el koyan ABD’ye uyarı: Küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacak Maduro'dan petrol tankerlerine el koyan ABD'ye uyarı: Küresel ekonomiye olumsuz etkisi olacak 23 Aralık 2025 08:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.352,6300 Değişim 72,29 Son veri saati:
Düşük 11313,77 Yüksek 11386,06
Açılış
42,8575 Değişim 0,1094 Son veri saati:
Düşük 42,8139 Yüksek 42,9233
Açılış
50,7317 Değişim 0,3979 Son veri saati:
Düşük 50,5547 Yüksek 50,9526
Açılış
6.190,2980 Değişim 75,004 Son veri saati:
Düşük 6160,059 Yüksek 6235,063
Açılış
99,3815 Değişim 1,8792 Son veri saati:
Düşük 98,313 Yüksek 100,1922
Açılış
BİST En Aktif Hisseler