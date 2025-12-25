CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,1 yükselişle 12.456,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Aralık 2025 09:33

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,75 artışla 12.443,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.464,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 12.456,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Bugün Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa ile Asya bölgesinde Güney Kore ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç, 12.300 ve 12.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 24 Aralık 2025 12:26
Rusya’nın Arktik’e yönelik ilk yerli yapım LNG tankeri teslim edildi Rusya'nın Arktik'e yönelik ilk yerli yapım LNG tankeri teslim edildi 24 Aralık 2025 12:11
Çin, Bohay Denizi’nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti Çin, Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti 24 Aralık 2025 10:53
TÜİK, Teknogirişim Araştırması sonuçlarını açıkladı TÜİK, Teknogirişim Araştırması sonuçlarını açıkladı 24 Aralık 2025 10:30
Çin’de elektrik tüketimi kasımda arttı Çin'de elektrik tüketimi kasımda arttı 24 Aralık 2025 10:24
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 24 Aralık 2025 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 24 Aralık 2025 10:03
Brent petrolün varili 61,97 dolar Brent petrolün varili 61,97 dolar 24 Aralık 2025 10:01
Bakır, 2009’dan bu yana en iyi yılını geride bırakmaya hazırlanıyor Bakır, 2009’dan bu yana en iyi yılını geride bırakmaya hazırlanıyor 24 Aralık 2025 09:53
Trump net çıkış: Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak Trump net çıkış: Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak 24 Aralık 2025 09:42
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 24 Aralık 2025 09:33
ABD’de tüketici güveni aralıkta geriledi ABD’de tüketici güveni aralıkta geriledi 24 Aralık 2025 09:32
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.395,9100 Değişim 48,21 Son veri saati:
Düşük 11378,44 Yüksek 11426,65
Açılış
42,8485 Değişim 0,1216 Son veri saati:
Düşük 42,7369 Yüksek 42,8585
Açılış
50,9195 Değişim 0,1591 Son veri saati:
Düşük 50,5729 Yüksek 50,732
Açılış
6.170,0500 Değişim 17,515 Son veri saati:
Düşük 6155,659 Yüksek 6173,174
Açılış
99,0705 Değişim 0,3499 Son veri saati:
Düşük 98,7351 Yüksek 99,085
Açılış
BİST En Aktif Hisseler