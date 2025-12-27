CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fransa ekonomisi kepenk indirmekten 'özel yasa' ile kurtuldu

Fransa ekonomisi kepenk indirmekten 'özel yasa' ile kurtuldu

Fransa'da, Parlamento'da 2026 bütçesiyle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ülkede kapanmayı önleyecek "özel yasa" Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Aralık 2025 13:25

Fransa'da bu hafta parlamento tarafından kapanmayı önlemek için kabul edilen "özel yasa" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bütçeyle ilgili bu özel yasa, hükümet bütçesi onaylanana kadar devletin vergi toplama ve kamu çalışanlarının maaş ödemeleri gibi rutin mali işlemlerinin devam etmesini sağlayacak.

Gelecek aydan itibaren Parlamento'da hükümet bütçesi üzerindeki müzakerelerin sürdürülmesi bekleniyor.

Parlamento'nun alt kanadı Ulusal Meclis'te kabul edilen ancak Senato'da reddedilen bütçe tasarısında uzlaşı sağlanamamıştı. Bu amaçla parlamenterlerden oluşan Karma Komisyon'un 19 Aralık'taki toplantısında da ilerleme kaydedilememesinin ardından hükümet, bütçe tıkanıklığını aşmak için harekete geçmişti.

Hükümet, yeni mali yılda kamusal işleyişin devamını sağlayacak ve kapanmayı önleyecek özel yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Özel yasa tasarısı 23 Aralık'ta aynı gün hem Ulusal Meclis hem de Senato'da yapılan oylamanın ardından kabul edilmişti.

Fransa'da 2025 bütçesi üzerinde de uzlaşı sağlanamamış ve 18 Aralık 2024'te kapanmayı önlemek için "özel yasa" yürürlüğe konmuştu.

İlginizi Çekebilir
Çin’den Yuan için kademeli değerlenme sinyali Çin’den Yuan için kademeli değerlenme sinyali 26 Aralık 2025 08:41
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 25 Aralık 2025 16:44
Rusya yılda 100 milyon ton LNG ihracat hedefini birkaç yıl erteledi Rusya yılda 100 milyon ton LNG ihracat hedefini "birkaç yıl" erteledi 25 Aralık 2025 13:43
Fransa’da dar gelirli çalışanlara ’Sosyal Kiralama’ programı Fransa'da dar gelirli çalışanlara 'Sosyal Kiralama' programı 25 Aralık 2025 13:37
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Aralık 2025 13:19
Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak 25 Aralık 2025 11:20
Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı 25 Aralık 2025 10:14
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Aralık 2025 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Aralık 2025 09:33
ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı 25 Aralık 2025 08:53
Rusya’da otomobil üretimi geriledi Rusya'da otomobil üretimi geriledi 25 Aralık 2025 08:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.294,3700 Değişim 123,68 Son veri saati:
Düşük 11228,55 Yüksek 11352,23
Açılış
42,9222 Değişim 0,1389 Son veri saati:
Düşük 42,7878 Yüksek 42,9267
Açılış
50,6303 Değişim 0,3062 Son veri saati:
Düşük 50,4817 Yüksek 50,7879
Açılış
6.250,5150 Değişim 115,902 Son veri saati:
Düşük 6162,612 Yüksek 6278,514
Açılış
108,2218 Değişim 9,4119 Son veri saati:
Düşük 98,9627 Yüksek 108,3746
Açılış
BİST En Aktif Hisseler