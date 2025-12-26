Çin’den Yuan için kademeli değerlenme sinyali

CANLI BORSA
Çin’in günlük yuan referans kuru, yetkililerin para birimini kademeli olarak değerlendirme yönündeki tutumunu ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2025 08:42

Çin yuanının günlük referans kuru, yetkililerin yuanın kontrollü şekilde değer kazanmasına yönelik yaklaşımını ortaya koydu. Çin Merkez Bankası, dolar karşısında sabit kuru 7,0358 seviyesinde belirledi.

Bu seviye, ortalama tahminin 301 baz puan yukarıda gerçekleşti. Referans kur ile piyasa tahminleri arasındaki bu fark, 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Söz konusu adım, offshore piyasada dolar/yuan kurunun Eylül 2024'ten bu yana ilk kez psikolojik 7 seviyesinin altına düşmesinden sonra geldi. Çin Merkez Bankası (PBOC), yuanı kademeli olarak değerlendirerek dış ticaret ortaklarını rahatlatmayı hedeflerken, aşırı sermaye girişini önlemek için süreci temkinli ilerletiyor.

Australia & New Zealand Banking Group'tan stratejist Zhaopeng Xing, PBOC'nin adımının, yuanın hızlı şekilde değer kazanmasına karşı olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu duruş, Banka'nın son para politikası toplantısında aşırı değerlenme riskine karşı verdiği mesajlarla da uyumlu olarak değerlendirildi. Offshore yuanın değer kazanmasının ardından dolar/yuan paritesi sabah saatlerinde 7,0024 seviyesinde dengelendi.

Goldman Sachs ve Bank of America gibi büyük bankalar, 2026'da dolar/yuan kurunun 7'nin altına düşeceğini öngörürken, PBOC daha temkinli bir tutum izlemeye devam ediyor. Çin'de de giderek daha fazla ekonomist, ihracata olan bağımlılığı azaltmak adına güçlü bir para politikasının gerekli olduğunu savunuyor.

