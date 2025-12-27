CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Çin'de sanayi şirketlerinin karları kasımda yüzde 13,1 azaldı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile süregelen ticaret anlaşmazlığı ve ekonomik sorunlardaki geçici uzlaşmaya rağmen düşüşünü sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 27 Aralık 2025 16:26

Son Güncelleme Tarihi 27 Aralık 2025 16:35

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,85 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Kasım 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,1 azaldı.

Yılın 11 ayında karlılık yüzde 0,1 artış kaydederken ilk 10 aydaki yüzde 1,9'luk artışın gerisinde kaldı.

Sanayi şirketlerinin karları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttıktan sonra mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşlerle 7 ayda yüzde 1,7 azalmıştı. Ağustostaki yüzde 20,4'lük artış karlılığı yeniden pozitife çevirmiş, karlar eylülde yüzde 21,6 artmış, ekimde ise yüzde 5,5 azalmıştı.

ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin yarattığı belirsizlik, yıl boyunca şirketlerin performansına olumsuz yansımıştı. İki ülke arasındaki tarife müzakerelerinde uzlaşma eğiliminin ortaya çıkmasıyla karlılık yeniden ivme kazanmıştı.

Çin'in, ekimde küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdiğini açıklamasının ardından ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim, sanayi kuruluşlarının karlılığına da olumsuz yansımıştı.

Taraflar yıl boyunca yürüttükleri müzakereler sonunda, iki ülke lideri 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptıkları görüşmede geçici bir uzlaşmaya varmıştı.

Buna rağmen iki ülke, son aylarda aralarında gerilime neden olan kritik ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların çözümünü bir yıl süreyle ertelemişti.

