Japon yeninde son durum

Japonya Merkez Bankası’nın son faiz artışı, Japon yeni için kalıcı bir değer artışı sağlamayınca, Japon yeni kötümserleri seslerini daha güçlü duyurmaya başladı.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2025 08:49

Japonya Merkez Bankası'nın son faiz artışı, Japon yeni için kalıcı bir değer artışı sağlamayınca yen karşıtı kötümser görüşler güç kazandı.

JPMorgan Chase ve BNP Paribas'ın stratejistlerine göre, ABD ile Japonya arasındaki yüksek getiri farkları, negatif reel faiz oranları ve süregelen sermaye çıkışları nedeniyle dolar/yen kuru 2026 sonuna kadar 160 seviyesini aşacak.

BOJ'un kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve maliye politikası kaynaklı enflasyon risklerinin sürmesiyle yenin değer kaybı eğilimi devam edecek. JPMorgan'ın Japonya döviz stratejisti Junya Tanase, "Yenin temel göstergeleri oldukça zayıf ve gelecek yıl da bu durum değişmeyecek" dedi.

Tanase, döngüsel faktörlerin yen için 2026'da daha olumsuz olabileceğini ve piyasalarda yüksek faiz oranlarının fiyatlanmasının BOJ'un para politikası sıkılaştırmasının etkisini sınırlandıracağını belirtti.

BNP Paribas'ın EM Asya Döviz ve Faiz Stratejisti Parisha Saimbi ise 2026'nın küresel makro koşullarının risk iştahını destekleyici olacağını ve carry trade stratejilerine avantaj sağlayacağını ifade etti. Saimbi, dolar/yen kurunun yıl sonunda 160 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor. Saimbi, güçlü carry talebi, temkinli BOJ ve Fed'in beklenenden daha şahin tutumu sayesinde dolar/yen kurunun yüksek kalacağını öngörüyor.

Bu yıl BOJ'un faiz artırımları ve Fed'in faiz indirimleri beklentilerinin gerçekleşmemesiyle yen, dolar karşısında dört yıl üst üste değer kaybetti ve sınırlı bir toparlanma gösterdi. Nisan ayında dolar karşısında 140'ı aşan yen, Trump'ın gümrük politikalarındaki belirsizlik ve Japonya'daki siyasi risklerle ivme kaybetti.

Carry trade işlemleri de yenin değer kazanmasını zorlaştırdı. Düşük faizli yen borçlanıp Brezilya reali veya Türk lirası gibi yüksek faizli para birimlerine yatırım yapma stratejisi yen üzerinde baskı yarattı. Bu sabah Asya piyasalarında dolar/yen kuru 155,70 seviyelerinde seyrediyor.

