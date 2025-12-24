CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya, 10 yıl içinde Ay'a enerji santrali kurmaya hazırlanıyor

Rusya, 10 yıl içinde Ay'a enerji santrali kurmaya hazırlanıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Ay uzay programına ve ortak Rus-Çin araştırma istasyonuna enerji sağlamak amacıyla önümüzdeki 2036 yılına kadar Ay'a enerji santrali kurmayı planladığını duyurdu.

İHA

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 14:15

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, 2036 yılına kadar Ay'da enerji santrali kurmayı planlandığı, Rus havacılık ve uzay kuruluşu Lavochkin ile anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Santralin amacının Rusya'nın ay programını, yani gezici araçları, gözlemevini ve Rus-Çin ortak Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun altyapısını beslemek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu proje, kalıcı olarak işlev gören ay istasyonunun oluşturulmasına ve tek seferlik görevlerden uzun vadeli bir ay keşif programına geçişe yönelik önemli bir adımdır" denildi. Santralin "nükleer" olacağı açıkça belirtmezken, projede Rus devlet nükleer şirketi Rosatom ve Rusya'nın önde gelen nükleer araştırma enstitüsü Kurchatov Enstitüsü'nün de yer aldığı aktarıldı.

Roscosmos Başkanı Dmitry Bakanov Haziran ayında yaptığı açıklamada, kurumun amaçlarından birinin "Ay'a nükleer santral kurmak" ve Dünya'nın "kardeş" gezegeni olarak bilinen Venüs'ü keşfetmek olduğunu söylemişti.

İlginizi Çekebilir
BofA’dan ABD ekonomisi için büyüme beklentisi BofA’dan ABD ekonomisi için büyüme beklentisi 23 Aralık 2025 13:53
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Aralık 2025 13:28
Almanya’da konut fiyatları artış gösterdi Almanya'da konut fiyatları artış gösterdi 23 Aralık 2025 13:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 23 Aralık 2025 12:18
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 23 Aralık 2025 10:10
AB’de yeni otomobil satışları kasımda arttı AB'de yeni otomobil satışları kasımda arttı 23 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 23 Aralık 2025 10:00
İngiltere’de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi İngiltere'de iş dünyasının ekonomik iyimserliği yükseldi 23 Aralık 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 23 Aralık 2025 09:33
Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor Elektrikli araçlar AB otomotiv pazarına yön veriyor 23 Aralık 2025 09:28
Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi Goldman Sachs’tan Japonya’ya 5 milyar dolarlık yatırım hamlesi 23 Aralık 2025 09:22
Yen toparlanmaya başladı Yen toparlanmaya başladı 23 Aralık 2025 09:00
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.359,2200 Değişim 72,29 Son veri saati:
Düşük 11313,77 Yüksek 11386,06
Açılış
42,8537 Değişim 0,1094 Son veri saati:
Düşük 42,8139 Yüksek 42,9233
Açılış
50,7198 Değişim 0,3979 Son veri saati:
Düşük 50,5547 Yüksek 50,9526
Açılış
6.185,2780 Değişim 75,004 Son veri saati:
Düşük 6160,059 Yüksek 6235,063
Açılış
99,2718 Değişim 1,8792 Son veri saati:
Düşük 98,313 Yüksek 100,1922
Açılış
BİST En Aktif Hisseler