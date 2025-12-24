Rusya, 10 yıl içinde Ay'a enerji santrali kurmaya hazırlanıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, 2036 yılına kadar Ay'da enerji santrali kurmayı planlandığı, Rus havacılık ve uzay kuruluşu Lavochkin ile anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Santralin amacının Rusya'nın ay programını, yani gezici araçları, gözlemevini ve Rus-Çin ortak Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun altyapısını beslemek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu proje, kalıcı olarak işlev gören ay istasyonunun oluşturulmasına ve tek seferlik görevlerden uzun vadeli bir ay keşif programına geçişe yönelik önemli bir adımdır" denildi. Santralin "nükleer" olacağı açıkça belirtmezken, projede Rus devlet nükleer şirketi Rosatom ve Rusya'nın önde gelen nükleer araştırma enstitüsü Kurchatov Enstitüsü'nün de yer aldığı aktarıldı.

Roscosmos Başkanı Dmitry Bakanov Haziran ayında yaptığı açıklamada, kurumun amaçlarından birinin "Ay'a nükleer santral kurmak" ve Dünya'nın "kardeş" gezegeni olarak bilinen Venüs'ü keşfetmek olduğunu söylemişti.