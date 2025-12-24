Akkuyu NGS’de çevrim içi ‘Açık Kapı Günü’ düzenlendi

CANLI BORSA
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ‘Açık Kapı Günü’ etkinliğinin 5’incisi düzenlendi.

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 14:13

Son Güncelleme Tarihi 24 Aralık 2025 14:18

Çevrim içi geziyi izleyenler, birinci ünitenin ana tesislerini görme şansı buldu ve NGS'nin çalışma prensipleri ile güvenlik sistemleri hakkında bilgi aldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrey Zhukov, izleyicilere hitaben yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün, nükleer güç santralimizin ilk ünitesinin ana tesislerini, yakında nükleer enerjinin doğacağı ve yolculuğuna başlayacağı bölümleri görmek için eşsiz bir fırsatınız var. Bu tesisleri sizlere en iyi aktarabilecek olan kişiler; projenin gururu olan Türk nükleer mühendisler anlatacak. Ana güç ve kaynaklarımız, devreye alma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü birinci güç ünitesinde yoğunlaşıyor. Bu, santralin kademeli olarak işletmedeki bir enerji kompleksine dönüştüğü aşamadır. Her bir unsur ve her bir sistem, çok aşamalı ve titiz kontrollerden geçiyor. Akkuyu NGS'nin onlarca yıl boyunca güvenilir ve emniyetli bir şekilde elektrik üretecek olmasından biz sorumluyuz."

Açık Kapı Günü'nün anlatıcıları, Rusya'daki teknik üniversitelerde uzmanlık eğitimi alan ve işletmedeki nükleer güç santrallerinde staj yapan Akkuyu NGS'nin Türk mühendisleri oldu. Uzmanlar, izleyicilere ilk ünitenin ana tesislerini gösterdi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yakıt Elemanları Sızdırmazlık Kontrol Sistemleri Uzmanı Ege Mert, nükleer santralin kalbi olan 1'inci Ünite reaktör binası merkez salonunu izleyicilere tanıttı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Radyasyon Güvenliği Kıdemli Uzmanı Merve Şahin ise uzmanların ünitenin tüm sistemlerini yönettiği ana kumanda odasını anlattı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Arıtma Sistemleri Yönetim Uzmanı Umutcan Şahin, ısı enerjisinin dönüşerek elektriğe dönüştüğü makine dairesini izleyicilere tanıtırken Akkuyu Nükleer A.Ş. Lisanslama Destek Bölümü Kıdemli Uzmanı Elif Uğur ise, elektrik enerjisinin Türkiye'nin enerji sistemine aktarılacağı güç çıkış sisteminin kilit tesisi olan gaz yalıtımlı şalt tesisi hakkında bilgi verdi.

Açık Kapı Günü çevrimiçi etkinliği, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde içerik paylaştığı YouTube kanalından izlenebiliyor.

