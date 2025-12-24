ABD'de işsizlik sigortası başvuruları azaldı

CANLI BORSA
ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Aralık ile biten haftada 10 bin azalarak 214 bine düştü. Önceki haftanın verisi 224 bin olarak değişmeden bırakılırken, piyasa beklentisi 225 bin seviyesindeydi.

Dört haftalık hareketli ortalama aynı dönemde 750 azalışla 216 bin 750 oldu. Bu gösterge, önceki haftada 217 bin 500 seviyesinde bulunuyordu.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 13 Aralık ile biten haftada 38 bin artarak 1 milyon 923 bine yükseldi. Bir önceki haftanın seviyesi 12 bin aşağı yönlü revize edilerek 1 milyon 885 bin olarak güncellendi.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı, 13 Aralık haftasında yüzde 1,3'e çıkarak önceki haftaya göre 0,1 puan artış kaydetti. Devam eden başvuruların dört haftalık ortalaması ise 5 bin 250 düşüşle 1 milyon 893 bin 750 olarak açıklandı.

