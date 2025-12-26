Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kaybederek 11.262,89 puana indi.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2025 13:59

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,29 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 11.262,89 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 46,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,47 ile turizm, en çok düşen ise yüzde 2,07 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Noel tatili dolayısıyla dünya çapında birçok endekste işlem gerçekleşmezken, yurt içinde BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hane halkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

Analistler, günün geri kalanında Noel tatili nedeniyle Avrupa piyasalarının kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.000 seviyeleri destek, 11.350 ve 11.450 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

