CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Kırgızistan meclisi, 12,6 milyar dolarlık 2026 bütçesini kabul etti

Kırgızistan meclisi, 12,6 milyar dolarlık 2026 bütçesini kabul etti

Kırgızistan meclisi (Cokorku Keneş), hükümet tarafından hazırlanan ve ülke ekonomisindeki büyüme ivmesini sürdürmeyi hedefleyen 12,6 milyar dolarlık 2026 yılı bütçe kanun teklifini kabul etti.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2025 17:00

Son Güncelleme Tarihi 24 Aralık 2025 17:33

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve kabine üyelerinin katılımıyla genel kurulda görüşülen bütçe teklifi onaylandı.

Kabul edilen 2026 yılı bütçesine göre, devlet gelirlerinin 551,2 milyar som, giderlerinin ise 550,8 milyar som olması planlanıyor. Böylece gelecek yıl bütçenin 400 milyon som (yaklaşık 5 milyon dolar) fazla vermesi öngörülüyor.

Kasımaliyev, genel kurulda yaptığı konuşmada, 12,6 milyar dolarlık bütçenin sadece finansal bir gösterge değil, son yıllarda uygulanan kararlı ekonomi politikalarının bir meyvesi olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyüme yörüngesine girdiğini dile getiren Kasımaliyev, ekonomik göstergelerdeki yükselişe dikkat çekti.

Kasımaliyev, "2024 yılında kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021'e kıyasla yüzde 86 artarak 2 bin 513 dolara ulaştı. Mevcut elverişli koşullar altında bu rakamın 2025'te 2 bin 800 doları aşmasını bekliyoruz." dedi.

Kırgızistan'ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğinin arttığını ifade eden Kasımaliyev, derecelendirme kuruluşlarının ülkeye verdiği "B+" kredi notunun bunun bir kanıtı olduğunu söyledi.

Madencilik şirketlerinin karlarına değinen Kasımaliyev, kamulaştırılan Kumtor altın madeninin 2024'te 397,4 milyon dolar, bu yılın 10 ayında ise 421,8 milyon dolar net kar elde ettiğini anlattı.

Kasımaliyev, büyümenin inşaat, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesinin yanı sıra sabit varlıklara yapılan yatırımların artmasıyla sağlandığını bildirdi.

Adılbek Kasımaliyev, kamu çalışanlarının refah seviyesini artıracak düzenlemeye işaret ederek, "1 Nisan 2026'dan itibaren öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet uzmanları, kültür ve spor çalışanları ile teknik personelin maaşlarına en az yüzde 50 zam yapılacak." dedi.

"2030 BÜTÇE HEDEFİ 30 MİLYAR DOLAR"

Genel kurulda Kırgızistan'ın 2030 yılına kadar uygulamayı planladığı Ulusal Kalkınma Programı da tanıtıldı.

Hükümetin stratejik hedeflerini paylaşan Kasımaliyev, ortalama yıllık büyüme oranını yüzde 8 seviyesinde tutmayı, 2030'da kişi başına düşen milli geliri 4 bin 500 dolara ulaştırmayı, ulusal bütçeyi ise 30 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kırgızistan'ın 2022'de 6,7 milyar dolar seviyesinde olan bütçesinin 2026'da yaklaşık iki kat artarak 12,6 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

İlginizi Çekebilir
Bakır, 2009’dan bu yana en iyi yılını geride bırakmaya hazırlanıyor Bakır, 2009’dan bu yana en iyi yılını geride bırakmaya hazırlanıyor 24 Aralık 2025 09:53
Trump net çıkış: Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak Trump net çıkış: Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak 24 Aralık 2025 09:42
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 24 Aralık 2025 09:33
ABD’de tüketici güveni aralıkta geriledi ABD’de tüketici güveni aralıkta geriledi 24 Aralık 2025 09:32
Küresel piyasalarda yeni yıl etkisi Küresel piyasalarda yeni yıl etkisi 24 Aralık 2025 09:14
Citi’den gelişmekte olan piyasalara ’ağırlığını artır’ tavsiyesi Citi'den gelişmekte olan piyasalara 'ağırlığını artır' tavsiyesi 23 Aralık 2025 14:00
BofA’dan ABD ekonomisi için büyüme beklentisi BofA’dan ABD ekonomisi için büyüme beklentisi 23 Aralık 2025 13:53
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Aralık 2025 13:28
Almanya’da konut fiyatları artış gösterdi Almanya'da konut fiyatları artış gösterdi 23 Aralık 2025 13:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 23 Aralık 2025 12:18
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 23 Aralık 2025 10:10
AB’de yeni otomobil satışları kasımda arttı AB'de yeni otomobil satışları kasımda arttı 23 Aralık 2025 10:08
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.340,1000 Değişim 72,29 Son veri saati:
Düşük 11313,77 Yüksek 11386,06
Açılış
42,9888 Değişim 0,1216 Son veri saati:
Düşük 42,7369 Yüksek 42,8585
Açılış
50,721 Değişim 0,1591 Son veri saati:
Düşük 50,5729 Yüksek 50,732
Açılış
6.166,5070 Değişim 17,515 Son veri saati:
Düşük 6155,659 Yüksek 6173,174
Açılış
99,0137 Değişim 0,2810 Son veri saati:
Düşük 98,7351 Yüksek 99,0161
Açılış
BİST En Aktif Hisseler