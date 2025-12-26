CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 72 milyar doları aştı

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 72 milyar doları aştı

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi bu yılın ocak-kasım döneminde 72 milyar 780 milyon 200 bin dolar oldu.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2025 10:07

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi, 2025 yılının 11 ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre ocak-kasım döneminde dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak 72 milyar 780 milyon 200 bin dolar olarak hesaplandı.

Yılın 11 ayında ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,2 artarak 30 milyar 894 milyon 800 bin dolara, ithalatı da yüzde 18,7 artarak 41 milyar 885 milyon 400 bin dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde 210 ülkeyle ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise 10 milyar 990 milyon 600 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde ülke ihracatında altın yüzde 32, hizmetler sektörü yüzde 27,4, sanayi ürünleri yüzde 11,3, gıda ve hayvancılık yüzde 8,7, kimyasal ürünler yüzde 6 pay aldı. İthalatta ise binek araç, makine ve teçhizatlar yüzde 33,6, sanayi ürünleri yüzde 15,7, kimya ürünleri yüzde 12,2, gıda ve hayvancılık yüzde 9,6 pay aldı.

11 ayda Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 20,1'lik payla Çin ilk sırada yer alırken bu ülkeyi yüzde 16,2 ile Rusya, yüzde 6 ile Kazakistan, yüzde 3,7 ile Türkiye ve yüzde 2,2 ile Güney Kore izledi.

2024'te ülkenin dış ticaret hacmi yüzde 3,8 artarak 65 milyar 934 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDAKİ DIŞ TİCARET HACMİ ARTTI

Türkiye, yılın ocak-kasım döneminde yüzde 3,7'lik payla Özbekistan'ın 4'üncü ticari ortağı oldu.

2024 yılının 11 ayında 2 milyar 674 milyon 500 bin dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 681 milyon dolar olarak hesaplandı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,24 artış gösterdi.

Ocak-kasım döneminde Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 1 milyar 27 milyon 300 bin dolar, Türkiye'den ithalatı 1 milyar 653 milyon 700 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2024'te Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi, bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 azalarak 2 milyar 937 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşirken, ülkenin Türkiye'ye ihracatı 2023'e göre yüzde 7,4 azalarak 1 milyar 169 milyon 300 bin dolar, ithalatı ise yüzde 6,8 azalışla 1 milyar 768 milyon dolar olmuştu.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Aralık 2025 13:19
Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak 25 Aralık 2025 11:20
Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı 25 Aralık 2025 10:14
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Aralık 2025 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Aralık 2025 09:33
ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı 25 Aralık 2025 08:53
Rusya’da otomobil üretimi geriledi Rusya'da otomobil üretimi geriledi 25 Aralık 2025 08:51
ABD Venezuela’dan çıkan tankeri uzaklaştırdı ABD Venezuela'dan çıkan tankeri uzaklaştırdı 25 Aralık 2025 08:49
Kırgızistan meclisi, 12,6 milyar dolarlık 2026 bütçesini kabul etti Kırgızistan meclisi, 12,6 milyar dolarlık 2026 bütçesini kabul etti 24 Aralık 2025 17:00
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 24 Aralık 2025 16:48
ABD’de işsizlik sigortası başvuruları azaldı ABD'de işsizlik sigortası başvuruları azaldı 24 Aralık 2025 16:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.256,1100 Değişim 99,68 Son veri saati:
Düşük 11252,55 Yüksek 11352,23
Açılış
42,9318 Değişim 0,1379 Son veri saati:
Düşük 42,7878 Yüksek 42,9257
Açılış
50,6032 Değişim 0,3062 Son veri saati:
Düşük 50,4817 Yüksek 50,7879
Açılış
6.240,3640 Değişim 82,609 Son veri saati:
Düşük 6162,612 Yüksek 6245,221
Açılış
103,7932 Değişim 4,8720 Son veri saati:
Düşük 98,9627 Yüksek 103,8347
Açılış
BİST En Aktif Hisseler