Çin Merkez Bankası, Yuan'da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2025 15:41
Son Güncelleme Tarihi 26 Aralık 2025 15:50
Çin Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Daha proaktif makro politikalar uygulayacağını vurgulayan Çin, Yuan'da aşırı değer kaybına izin vermeyeceklerini açıkladı.
Raporda öne çıkan başlıklar şu şekilde:
-Daha proaktif makro politika uygulayacağız
- Likiditeyi bol tutacağız
- Döviz kurunun oluşumunda piyasanın rolünü güçlendireceğiz
- Finans platformlarının borç risklerinin çözümü için finansal desteği güçlü şekilde artıracağız
- Ekonominin uzun vadeli olumlu temellerinin değişmedi.
ÇİN FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR
Öte yandan Goldman Sachs Research ekonomisti Xinquan Chen'e göre Çin Merkez Bankası (PBOC), önümüzdeki aylarda para politikasında gevşeme olasılığına işaret etti.