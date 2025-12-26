Brent petrolün varili 62,33 dolar

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 62,33 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2025 09:40

Çarşamba günü 62,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,24 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 artarak 62,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,49 dolardan alıcı buldu.

Noel tatili dolayısıyla dün birçok büyük piyasada işlemler dururken, bugün küresel piyasalarda işlem hacmi düşük seyrediyor.

Fiyatlardaki hafif yükselişte, ABD ile Venezuela arasındaki gerilim ve ABD'nin Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlemesi etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Venezuela'ya yönelik hava ve deniz kısıtlamalarının, hükümetin temel kamu hizmetleri sunma yönündeki mali kapasitesini daha da kısıtlama riski taşıdığını söyledi.

Venezuela ve Nijerya önemli petrol üreticileri arasında yer alırken, hava saldırıları jeopolitik riskleri artırarak fiyatları destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), Noel tatili nedeniyle her zamankinden daha geç olarak pazartesi günü resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor. Söz konusu veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisindeki talep görünümüne yönelik daha net işaretler verecek.

Brent petrolde teknik olarak 62,49 dolar direnç, 62,21 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

