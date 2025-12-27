Finansal piyasalarda 2025 böyle geçti

Finansal piyasalarda yılın ilk çeyreğinde, ikinci kez başkan seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomiye olası etkilerine yönelik kaygılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında izlediği "şahin" politikaların ne zaman sonlanacağına ilişkin belirsizlik ve makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle dalgalı bir seyir öne çıktı.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi de ekonomilerin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

TCMB TOPLAM REZERVLERİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Yurt içinde Hükümetin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın olumlu yansımaları ülkenin makroekonomik verilerine de yansıdı. Ülke ekonomisi 21 çeyrektir kesintisiz büyürken, uygulanan ekonomi programı dezenflasyon sürecini de desteklemeyi sürdürdü. Bu kapsamda atılan adımların meyveleri toplanmaya devam edilirken, makroekonomik göstergeler güçlü iyileşme eğilimine işaret etti.

Bu durum yurt içi piyasalara da pozitif yansıdı. Bu dönemdeki gelişmelere bakıldığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ekimde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.

Öte yandan, Banka aralık ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

7 Kasım'da düzenlenen yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor." dedi.

Karahan, 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerinin ise sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 seviyesinde korunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla vererek art arda dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 205 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'de kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış aylık bazda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son çeyreğini yüzde 3,2 artışla 11.360,00 puandan tamamlarken, aynı dönemde, dolar/TL de yüzde 3 artarak 42,8490 seviyesine çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın ikinci çeyreğindeki önemli gelişmeler şöyle:

2 OCAK

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

TCMB, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 0,1 puan düşerek 45,1 puana indi.

3 OCAK

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 23 milyar 582 milyon lira azalarak 1 trilyon 129 milyar 899 milyon liraya düştü.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Küresel enflasyondaki düşüş devam etmektedir. Hizmet sektöründeki enflasyon katılığı zayıflamakla birlikte enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TCMB toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 155 milyar 57 milyon dolara indi.

6 OCAK

TCMB, tüketici enflasyonu ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü bildirdi.

Almanya'da yıllık enflasyon, Aralık 2024'te beklenenden fazla artarak yüzde 2,6'ya yükseldi.

İngiltere hizmet sektöründe geçen yıl aralıkta yeni siparişler durma noktasına gelirken, hizmet sektörü tedarikçileri 2025 için hala temkinli olduklarını raporladı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite 2024 Aralık'ta yavaşladı. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

7 OCAK

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı aralık ayında yüzde 2,4 seviyesine yükseldi.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı kasım ayında yüzde 6,3 seviyesinde belirlendi.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 6,2 artışla 78,2 milyar dolara ulaştı.

8 OCAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gelişmeler hepimizin radarında ve yakından takip ettiğimiz bir husus. Şunun altını çizmek istiyorum, jeopolitik gelişmeler, Türkiye'nin artan jeopolitik önemini ortaya koyacak, 2025'te bu daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak." dedi.

Almanya'da fabrika siparişleri, büyük siparişler alınmadığı için geçen yılın kasım ayında yüzde 5,4 geriledi.

9 OCAK

Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 876 milyon dolar artışla 157 milyar 933 milyon dolara çıktı.

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024'ün son çeyreğinde 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

10 OCAK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin toplam ihracatı, 2024'te yıllık bazda yüzde 6 artarak 19 milyar 209 milyon 997 bin dolara ulaştı.

13 OCAK

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini düşürme ihtimalinin azaldığına dair beklentiler nedeniyle Kasım 2022'den bu yana ilk defa 110'un üzerine çıktı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Aralık 2024 dönemi ve 2024 yılının tümünü kapsayan dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, 2024'te ihracat yıllık bazda yüzde 5,9 artışla 3,58 trilyon dolar, ithalat ise yüzde 1,1 artışla 2,59 trilyon dolar oldu. Dış ticaret fazlası yıl sonunda 992,1 milyar dolara çıkarken, tüm yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

14 OCAK

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilerin altında ölçüldü.

Yurt içinde geçen yıl 33 şirket halka arz edilirken, halka arzdan toplanan tutar 57,31 milyar lira oldu. Yatırımcıların halka arza toplam katılım sayısı ise 59 milyon 161 bin 692 olarak gerçekleşti. 31 Ocak 2024 sonunda 13,98 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Aralık 2024 sonunda 19,83 trilyon liraya çıktı. Aynı dönemde toplam yatırımcı sayısı 34,23 milyondan 36,1 milyona yükseldi.

15 OCAK

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD'de bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. JPMorgan Chase'in net karı 2024'ün son çeyreğinde yüzde 50, Wells Fargo'nun yüzde 47 ve Goldman Sachs'ın yüzde 105 arttı. Bir önceki yılın aynı döneminde zarar bildiren Citigroup, kar açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'de enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü söyledi.

16 OCAK

Avro Bölgesi, geçen yıl kasım ayında 16,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 10 Ocak haftasında 23 milyar 236 milyon lira azalarak 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya düştü.

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümeye ilişkin tahminini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 2,7 seviyesinde sabit tuttu.

17 OCAK

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,4'e çıktı.

ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2024'te yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

20 OCAK

Donald Trump, ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve başladı.

TCMB, 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) açma ve yenileme işlemlerinin bugünden itibaren sonlandırılmasına karar verdi.

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

21 OCAK

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkan Vekili Mark Uyeda'nın, kripto varlıklar için kapsamlı ve açık bir düzenleyici çerçeve geliştirilmesi amacıyla yeni Kripto Görev Gücü kurduğu duyuruldu.

23 OCAK

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti.

KKM 38 milyar 99 milyon lira azalarak 1 trilyon 47 milyar 475 milyon liraya düştü.

24 OCAK

Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler dahilinde kısa vadeli politika faizini yüzde 0,5'e çıkararak 2008 küresel finansal krizinden beri en yüksek seviyesine yükseltti.

29 OCAK

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste 6. toplantısında politika gevşemesine giderken, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3'e çekti.

30 OCAK

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

KKM 26 milyar 34 milyon lira azalarak 1 trilyon 21 milyar 441 milyon liraya düştü.

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin şimdilik zayıf kalmaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), savunma alanında 4 boyutlu görüntüleme radarı, küçük entegre devreler ve kızılötesi sensör gibi çeşitli yeni projelere yönelik AR-GE faaliyetleri için 1 milyar avroluk kaynak ayırdı.

Avro Bölgesi'nde Kasım 2024'te yüzde 6,2 olan işsizlik oranı aralık ayında yüzde 6,3'e yükseldi.

Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla büyüme göstermedi.

Altının ons fiyatı, zayıf dolar ve ABD borçlarına ilişkin endişelerle 2 bin 798 doları aşarak rekor kırdı.

1 ŞUBAT

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine gümrük vergisi uyguladığını, artık ABD'nin de AB'ye gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Fed Yönetim Kurulunun eski bir kıdemli danışmanı olan John Harold Rogers, Çin yararına ticari sırları çalmak için komplo kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notlarını "AAA/A-1+" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

2 ŞUBAT

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

3 ŞUBAT

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncellerken, sepette bu yıl 407 madde ve 951 madde çeşidinin dikkate alınacağını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılına ihracatta çifte rekorla başladık. İlk rekorumuzu ocak ayı mal ihracatımızda gerçekleştirdik. Ocak ihracatımız yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolara yükseldi." dedi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 1,5 puan artarak 46,6 puan oldu.

4 ŞUBAT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranını yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseltti.

ABD Hazine Bakanlığı, yılın birinci çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 9 milyar dolar azalışla 815 milyar dolara düşürdü.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, bu ülkeden ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirdi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 7 milyon 600 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Fitch Ratings, ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'den ithalata yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin Donald Trump yönetiminin öngörülenden daha agresif bir ticaret politikası uygulayabileceğini gösterdiğini bildirdi.

5 ŞUBAT

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

6 ŞUBAT

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e düşürdü.

10 ŞUBAT

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.

12 ŞUBAT

ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya'daki stratejik işbirliklerini güçlendirecek anlaşmalara imza attı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

13 ŞUBAT

TCMB ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı aralıkta 4 milyar 650 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 466 milyon dolarlık fazla oluştu.

14 ŞUBAT

BDDK, daha önce 36 ay vadeye kadar 50 bin lira altı ihtiyaç kredisi kullanım limitini 125 bin liraya yükseltti.

17 ŞUBAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk kadınlarının bilimde ve teknolojide, girişimcilikte pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktığını belirterek, "105 teknoparkımızda faaliyet gösteren 11 bin firmamızda 31 bin, AR-GE ve tasarım merkezlerimizde 27 bin kadın, yenilikçi çalışmalarıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor." dedi.

21 ŞUBAT

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattığını bildirdi.

27 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da uluslararası yatırımcılarla buluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1. Ulusal Havacılık Şurası'nın sona erdiğini belirterek, "Küresel havacılık ekosisteminde kendi kendine yeten, yön veren ve dünyada öncü olan bir sivil havacılık hedefine ulaşmak için 16 ana stratejik başlık altında 65 kısa, orta ve uzun vadeli proje belirledik." dedi.

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 ile tahminlere paralel büyüdü.

28 ŞUBAT

Türkiye ekonomisi, 2024 yılında yüzde 3,2 büyüme gösterdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik kredi programının yedinci incelemesini tamamlarken, Kiev yönetimiyle yaklaşık 400 milyon dolarlık ödeme için anlaşmaya vardı.

1 MART

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırının yüzde 0,5'e düşürüldüğü ve istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı bildirildi.

3 MART

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı şubat ayında yüzde 2,4 seviyesine düştü.

4 MART

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, hazırladıkları Avrupa'nın yeniden silahlanması planı ile yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasının harekete geçirilebileceğini söyledi.

New York borsası, ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'e uyguladığı tarifeler nedeniyle küresel ticarette gerilimin artması sonucu günü sert düşüşle tamamladı.

ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmaya başlanırken, Çin mallarına uygulanan mevcut gümrük vergileri de 2 katına çıkarılarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.

5 MART

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurdu.

6 MART

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekti.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranı karşısında altıncı faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten yüzde 2,50'ye indirdi. ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekti.

7 MART

ABD Başkanı Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişikliğe gidilerek, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL'den 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi.

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıktı.

12 MART

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulaması yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarifelere başlamasının ardından 26 milyar avroluk karşı önlem uygulanacağını bildirdi.

İngiliz çelik sektörü birliği UK Steel, ABD'nin sektöre yönelik gümrük vergilerinin kötü sonuçları olacağı ve istihdamı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Kanada yönetimi, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2,75'e çekti.

14 MART

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta 57,9'a inerek Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

17 MART

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BankPozitif'in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildiğini bildirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükseltti.

18 MART

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, gelecek yılki beklentisini ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirdi. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6, gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

19 MART

Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 0,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının bir kişi ya da bir gruba vereceği kredilerin ana sermayelerine göre sınırlandırıldığını bildirdi.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu.

20 MART

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,6'da sabit tutulduğunu bildirdi.

TCMB, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini, ekonomiye destek için beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürdü. SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan düşürülerek yüzde 0,25'e çekildiği bildirildi.

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), indirimlere ara vererek politika faizini sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25'te tutmaya karar verdiği belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,5'te sabit tuttu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yaptığı ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, politika faizini yüzde 42,5'te, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu. TCMB tarafından yapılan Para Politikası Kurulu Ara Toplantı Kararına ilişkin duyuruda, Fatih Karahan başkanlığında Kurulun, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığı belirtildi.

TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini bildirdi.

21 MART

Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemlerin saat 11.22'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 7'yi aşması sebebiyle bugün ikinci kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemlerin saat 11.57'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 21'de sabit bıraktı.

TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildiğini bildirdi.

23 MART

TCMB yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler açıkladı. 24 Mart 2025'ten 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildi.

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, parlamentoyu feshederek 28 Nisan'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

24 MART

Almanya merkezli yazılım şirketi SAP'ın piyasa değeri 314 milyar avroya yükselerek, Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk'i geride bıraktı.

25 MART

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1,1 milyar avro değerindeki sendikasyon kredisi sürecini ilk kez "Hazine garantisi olmadan" başarıyla tamamladı.

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların grevi nedeniyle 31 Mart'ta gidiş yönlü planlanan bütün seferler iptal edildi.

BDDK, bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi.

26 MART

Bakırın libre fiyatı, tarife ve arza yönelik endişelerin yanı sıra Çin'de talebin artacağına yönelik iyimserlikle 5,33 dolara kadar çıkarak 10 ay sonra rekor tazeledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif şekilde attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini belirterek, "Piyasaların istikrarlı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla araçlarımızı etkili şekilde kullanıyoruz. Çift yönlü iletişim kanallarımızı sürekli açık tutuyoruz." dedi.

27 MART

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sitesinin arayüzü, yayımlanan bildirimlere, şirketler ve fonlar hakkındaki bilgilere daha kolay ve hızlı erişim imkanı sağlama amacıyla yenilendi.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 20 Mart'taki ara toplantısına ilişkin özet yayımlandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik olarak alınan proaktif önlemlerin enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlaması amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildi. Özette, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi.

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdü.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere" yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yerli üretim olmayan tüm otomobillere" yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını "doğrudan bir saldırı" olarak değerlendirdi.

KKM 19 milyar 813 milyon lira azalarak 779 milyar 4 milyon liraya düştü.

28 MART

TCMB, 2 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi. Buna göre, Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ile Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesi kararı alındı. Ayrıca TCMB, Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortacılık alanında hızlı, kolay, etkin bir erişim sağlama ve işlem yapma imkanları sunmak üzere geliştirilen "Özel Sigortalarım" uygulamasının e-Devlet mobil ve web uygulama kanalları üzerinden kullanıma açıldığını bildirdi.

31 MART

ABD'li teknoloji devi Apple, kuruluşundan itibaren geçen 49 yılda çığır açıcı teknolojik yeniliklere imza atarken, dünyanın en değerli şirketleri listesinde yeniden ilk sıraya yerleşti.

Çin'in Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.

1 NİSAN

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 2,2 seviyesine düştü.

Avro Bölgesi'nde işsizlik şubat ayında yüzde 6,1 seviyesine geriledi.

2 NİSAN

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 47,3'e geriledi.

3 NİSAN

ABD Başkanı Donald Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı, 6 yıl aradan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'un katılımıyla Brüksel'de düzenlendi.

ABD'nin dış ticaret açığı, şubatta aylık bazda yüzde 6,1 azalışla 122,7 milyar dolara geriledi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

4 NİSAN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğini artırmak ve ilişkileri yeniden canlandırmak istediğini belirterek, ekonomide diyaloğun iyi başladığını söyledi.

ABD'de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "İleriye baktığımızda, yüksek tarifeler ekonomimizde etkisini gösterecek ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükseltecektir." dedi.

7 NİSAN

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarının ardından Ekim 2023'ten beri en düşük seviyeye geriledi. Martta eksi 2,9 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 16,7 puanlık düşüşle eksi 19,5 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri öncesinde ABD'den gelen siparişlerdeki keskin artış, Almanya'nın ihracatının şubatta yüzde 1,8 ile beklenenden daha fazla yükselmesine neden oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalışla 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını bildirdi.

8 NİSAN

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Irak Kalkınma Fonu arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi martta 51,5'e yükseldi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında ilk çeyrek sonu itibarıyla ılımlı iyileşmeye işaret etti.

9 NİSAN

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ABD'nin gümrük tarifelerinin küresel büyümeyi baskılayabileceği ve enflasyonu artırabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka alanında ABD ve Çin'e yetişmek için büyük ölçekli veri ve bilgi işlem altyapısı kurmayı ve kuralları sadeleştirmeyi planlarken AB Komisyonu, yapay zeka alanındaki yeni stratejisini içeren "Yapay Zeka Kıta Eylem Planı" adlı çalışmasını yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacağını belirterek, satın almak için harika bir zaman olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 25 tarife nedeniyle ilk karşı önlemleri haftaya uygulamaya başlama kararı aldı.

10 NİSAN

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 125'e yükseltileceğini duyurduğu Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığını belirterek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, mart ayında da devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,5 geriledi. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye'nin uluslararası piyasalarda iyileşen algıdan tam anlamıyla faydalanabilmesi için "enflasyon, hedeflerle uyumlu bir patikaya oturana kadar temkinli makroekonomik politikalara devam edilmesi" tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu.

11 NİSAN

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tarifeler konusundaki açıklamaları yakından takip ettiklerini, fiyat istikrarı ve finansal istikrarı sağlamak için ellerindeki bütün araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

14 NİSAN

ABD Başkanı Donald Trump, herhangi bir tarife istisnası olmadığını belirterek, Ulusal Güvenlik Tarife İncelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve tüm elektronik tedarik zincirini ele alacaklarını ifade etti.

Çin'in ihracatı martta yüzde 12,4 artarak 313,9 milyar dolara ulaşırken, ithalatı yüzde 4,3 azalarak 211,3 milyar dolar oldu.

15 NİSAN

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda eksi 8,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, ihracat fiyat endeksi değişim kaydetmedi.

16 NİSAN

Beyaz Saray, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin, daha önce yürürlükte olan tarifelerle birlikte toplamda yüzde 245'e ulaştığını bildirdi.

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 5,4 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,2, Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,1 ve İspanya'da yüzde 2,2 oldu.

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste yedi toplantıda yaptığı gevşemenin ardından, politika faizini yüzde 2,75'te sabit tuttu.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), artan ticaret gerilimleri ve süregelen belirsizlikler nedeniyle küresel ekonominin resesyonist bir gidişatta olduğu ve ekonomik büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,3 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

ABD'de perakende satışlar, martta aylık bazda yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de sanayi üretimi, martta yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

17 NİSAN

İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Japon yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Çin de dahil olmak üzere her ülke görüşmek istiyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'ndaki yeni ekonomik büyüme tahminlerinde önemli aşağı yönlü revizyonlar olacağını ancak resesyon öngörülmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan memnun olmadığını belirterek, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etti.

18 NİSAN

Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 125 trilyon lira, yükümlülükleri ise 134 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

21 NİSAN

Türkiye'nin 2025 Şubat itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 279 milyar dolar oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Yakın zamanda Dünya Gıda Programı bize Türkiye'yi bölgesel ve küresel bazda gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebiyle geldi" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti.

22 NİSAN

Avro Bölgesi'nde geçen yıl kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 87,4'e yükseldi. Bölgede toplam kamu borcu 13 trilyon 258 milyar avroyu buldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin tarife kararları sonrası finansal piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açtığını ve finansal istikrar risklerini keskin biçimde yükselttiğini bildirdi.

23 NİSAN

Avrupa Birliği (AB), şubat ayında 23 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 50,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin tarifelerinin finansal piyasalarda dalgalanmaları artırdığını, büyüme beklentilerini zayıflattığını ve riskleri yükselttiğini belirterek, küresel kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 95,1'e çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Fed'in Bej Kitabı, tarife belirsizliğinin ekonomik görünümü kötüleştirdiğini ortaya koyarken, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, ticaret politikasına ilişkin belirsizliğin yaygın olduğu kaydedildi.

24 NİSAN

Reel Kesim Güven Endeksi, nisanda geçen aya göre 0,9 puan azalarak 103,2 oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Nisan ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Nisanda, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 25,6'ya, reel sektör için yüzde 41,7'ye yükselirken, hane halkı için yüzde 59,3'te sabit kaldı

28 NİSAN

IBM, gelecek 5 yılda ABD'ye 150 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

29 NİSAN

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık 7,9 puan azalışla 86'ya inerken üst üste beşinci ayda düşüş kaydetti.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, martta 7 milyon 192 bine gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

30 NİSAN

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine yüzde 0,3 daraldı

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin etkisiyle daralma seyrine girdi.

Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 büyüyerek, resesyona girmekten kurtuldu.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 62 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

1 MAYIS

- Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0,5 seviyesinde tuttu.

2 MAYIS

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının gümrük tarifelerindeki belirsizliklerin etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 1 artarak Mart 2023'ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 430 milyon lira azalarak 685 milyar 156 milyon liraya düştü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, nisan ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 145 milyon 722 bin dolarlık ihracata imza attı.

Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, sosyal medya platformu TikTok'a kullanıcı verilerini Çin'e aktardığı ve şeffaflık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 530 milyon avro ceza kesti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,1 büyüdüğü bildirildi.

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

3 MAYIS

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi. Buna göre, 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35'e yükseltilirken, döviz dönüşüm desteği yüzde 3'e çıkarıldı.

5 MAYIS

İsviçre'de yıllık enflasyon nisanda beklenenden daha fazla yavaşlayarak yüzde 0'a geriledi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi mayısta 11,4 puanlık artışla eksi 8,1 seviyesinde ölçüldü.

Rusya'da yeni otomobil satışları, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 404 bine geriledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık bazda 0,8 puan artışla 51,6 oldu ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

6 MAYIS

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 geriledi.

İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi nisanda, iş dünyasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle Ekim 2023'ten beri ilk kez düşüş gösterdi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı. Mart ayında 50,9 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, nisanda 50,4 oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Çin'de hizmetler sektöründe ekonomik aktivite, nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin etkisiyle yavaşlama işareti verdi.

7 MAYIS

Alman otomobil üreticisi BMW Group'un faaliyet karı bu yılın ilk çeyreğinde, Çin rekabetiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 düşüşle 3 milyar 113 milyon avroya geriledi.

Rusya'nın başkent Moskova dahil çeşitli şehirlerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) dünden bu yana yapılan saldırılar nedeniyle en az 350 uçuşun ve toplam 60 bin yolcunun etkilendiği bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülke bütçesinin düşen enerji fiyatları nedeniyle yılın ilk dört ayında 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 40,7 milyar dolar) açık verdiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

8 MAYIS

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 25 milyar 433 milyon lira azalarak 659 milyar 723 milyon liraya düştü.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4,25'e çekti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

Bitcoin'in fiyatı, ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle 7 Şubat'tan bu yana ilk kez yeniden 100 bin doları aştı.

9 MAYIS

Çin'in ihracatı nisanda yüzde 8,1 artarak 315,6 milyar dolara ulaştı, ithalatı ise yüzde 0,2 azalarak 219,5 milyar dolar oldu.

Çin, 2025'in ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar cari fazla verdi.

12 MAYIS

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştı. 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 3 aylığına yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürme kararı aldı.

ABD ve Çin, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürecekleri konusunda anlaşmalarının ardından dolar diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Dolar endeksi 101,8'e yükselerek 10 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avro/dolar paritesi yüzde 1,1 azalışla 1,1120'ye, sterlin/dolar paritesi de yüzde 1 düşüşle 1,3180'e gerilerken, dolar/yen paritesi ise yüzde 1,1 yükselişle 147,7'ye ulaştı.

Japonya'da nisanda yaşanan kurumsal şirket iflaslarının önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 arttı, bu sayının son 11 yılın en yüksek seviyesi olduğu bildirildi.

ABD bütçesinin nisanda 258 milyar dolar fazla verdiği belirtildi.

13 MAYIS

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

ABD ve Çin arasında son dönemde karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimi nedeniyle Çin'den ABD'ye ticari gemi trafiği nisanda yüzde 27 düşüş gösterdi.

Goldman Sachs tarife anlaşmasının ardından ABD ekonomisinde resesyon riski tahminini yüzde 35'e düşürdü.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri geçici olarak düşürmesinin önemli bir gerilimi azalttığını ancak bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini bildirdi.

14 MAYIS

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, özellikle Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunu hedef alan 17. yaptırım paketinde anlaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da Türkiye'nin ekonomik programının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), çiftçilerin tarımsal desteklemelere erişimini kolaylaştıracak, bazı çevre kurallarını hafifletecek ve resmi işlemleri azaltacak paket hazırladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), deprem bölgesinin yeniden yapılanmasını destekleme programı kapsamında Adıyaman ve Hatay'daki iki kritik altyapı projesine 195 milyon avro finansman sağlayacağını duyurdu.

15 MAYIS

Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinin açıklanmasının ardından düşüşe geçti.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 33 milyar 836 milyon lira azalarak 625 milyar 887 milyon liraya düştü.

Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 89,3 arttı.

İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Almanya'daki yabancı yatırımlar, geçen yıl 2011'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü.

Almanya'nın geçen yıl sera gazı emisyonlarını zayıf ekonomik faaliyetlerle bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azaltarak 2024 iklim hedefine ulaştığı bildirildi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin açıkladığı imalat endeksi, mayısta eksi 9,2 değerine indi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ile Çin arasında tarife gerilimindeki azalmanın geçici bir rahatlama sağladığını, bazı riskler şimdilik azalsa da küresel ticaret ortamının kredi koşulları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.

16 MAYIS

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,20 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,36'ya çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,98'den 30,35'e yükseldi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta 50,8'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

19 MAYIS

Çin ekonomisi, ABD ile tarife restleşmesine rağmen nisanda pozitif seyretti. Nisanda perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6,1, sanayi üretimi yüzde 5,1 artarken, sabit sermaye yatırımları ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 yükseldi.

AB Komisyonu, ABD ile yaşanan ticari gerilimlerin ardından Avro Bölgesi'nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a, gelecek yıl için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e indirdi.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde sabit kaldı.

İngiltere ve Avrupa Birliği, Brexit sonrası ikili ilişkileri yeniden şekillendirecek kapsamlı bir işbirliği anlaşmasına vardı. İngiltere Başbakanlık Ofisi, yaklaşık 6 ay süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma kapsamında, gıda ve içecek ticaretini kolaylaştıracak yeni bir sağlık ve bitki sağlığı (SPS) düzenlemesinin devreye gireceğini duyurdu.

20 MAYIS

Avustralya Merkez Bankası (RBA), küresel görünüm ve yurt içinde düşen enflasyonu gerekçe göstererek politika faizini 25 baz puan düşürerek son iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,85'e indirdi.

İngiltere, Rusya'nın askeri, enerji ve finans sektörleri ve bazı kişi ve kurumları hedef alan 100 yeni yaptırım açıkladı.

Çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek bütçesinde tarım desteklemelerinde düşüşe yol açacak bir değişikliğe gidilmemesi için Brüksel'de gösteri düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunda yer alan 200'e yakın tankeri hedef alan 17. yaptırım paketine onay verdi.

21 MAYIS

İngiltere'de yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde ölçüldü. Beklenti, enflasyonun yüzde 3,3 olacağı yönündeydi. Enflasyon martta yıllık bazda yüzde 2,6 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Mart 2025'te bir önceki çeyrek sonuna göre yüzde 3,1 artışla 377,9 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 2,1 azalışla 648 milyar dolar olarak belirlendi. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, martta 25,2 milyar dolar azalarak eksi 270,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Alman hükümetine danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten yüzde sıfıra düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 gelişmekte olan ülke için öngördüğü orta vadeli potansiyel büyüme oranının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4'ten yüzde 3,9'a gerilediğini bildirdi. Türkiye için 5 yıllık potansiyel büyüme tahmini yüzde 4,1 olarak korundu.

22 MAYIS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, bir önceki rapor dönemiyle aynı şekilde, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Nisan 2025 para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin bankanın enflasyonla mücadelesinde sona yaklaştığını değerlendirdiklerini ortaya koydu.

23 MAYIS

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 29 milyar 799 milyon lira azalarak 596 milyar 88 milyon liraya düştü.

Alman ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 ile beklenenden iki kat hızlı büyüdü.

Morgan Stanley, gerekli şartların sağlanması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz indirimi beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasını önerdi.

24 MAYIS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede yüzde 14'e yükseltildiğini duyurdu.

27 MAYIS

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni (KVMKS) devreye aldı.

Almanya'da bu ay için eksi 20,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziran ayı için 0,9 puan artışla eksi 19,9 puana yükselmesine rağmen artan belirsizlikle düşük seviyede istikrar aramaya devam etti.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimine karşın nisanda artış kaydetti.

IMF, İngiliz ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseltti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mayıs ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,6 puan artışla 95,2 seviyesine ulaştı. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1 puan yükselişle 94,8 seviyesine çıktı.

28 MAYIS

Avro Bölgesi'nde nisan ayında tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseldi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Başekonomistler Görünümü anketine göre, başekonomistlerin yüzde 87'si ABD'nin mevcut ekonomi politikalarının küresel çapta kalıcı etkiler yaratacağını düşünürken, yüzde 79'u jeoekonomik gelişmeleri kalıcı bir yapısal dönüşümün işareti olarak gördü.

29 MAYIS

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 11 milyar 429 milyon lira azalarak 584 milyar 658 milyon liraya düştü.

Dolar/ruble paritesi 31 Mayıs 2023'ten bu yana ilk defa 78 seviyesinin altına indi.

ABD ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,2 küçüldüğü açıklandı.

30 MAYIS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin nisan ayı sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi nisanda 2,8 milyar dolar azalarak 21,6 milyar dolardan 18,8 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin en büyük 10 bankası ilk çeyrekte 156,6 milyar lira kar elde etti.

TCMB Finansal İstikrar Raporu'nda, "Mart ve nisan aylarında TCMB tarafından atılan sıkılaşma adımları TL tercihini desteklemiştir. Gerçek ve tüzel kişi TL mevduat payları, son dönemdeki finansal dalgalanmalardan etkilenmekle birlikte yüksek seviyelerini korumaktadır." ifadelerine yer verildi.

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,1 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kendileriyle yaptığı ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini savundu.

2 HAZİRAN

Çin, ABD yönetiminin, ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni kısıtlayıcı tedbirlerle iki ülkenin İsviçre'nin Cenevre şehrinde geçen ay tarifeler konusunda varılan uzlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, ABD ile tarifeler konusunda müzakerelerin hızlandığını, ancak görüşmelerde bir sonuca ulaşılmaması halinde karşı önlemler alacaklarını ifade etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Nisan 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 4 trilyon 630 milyar 585 milyon lira artarak 37 trilyon 287 milyar 819 milyon liraya ulaştı.

3 HAZİRAN

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, küresel ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerin ekonomik büyüme üzerinde baskı yarattığını ve bu ortamda faizi düşürme konusunda kademeli ve temkinli yaklaşımı sürdüreceklerini belirtti.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine geriledi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle küresel ekonomiye yönelik bu yıl ve 2026 için büyüme tahminini yüzde 2,9'a çekerken, Türkiye ekonomisinin de bu yıl yüzde 2,9 büyüyeceğini öngördü.

4 HAZİRAN

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameye imza attı.

ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 37 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste ikinci toplantısında politika faizini yüzde 2,75'te sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayısta yıllık enflasyonun, hizmet ve temel mal gruplarında bir miktar düşerken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldiğini bildirdi.

5 HAZİRAN

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 2'ye, refinansman faizini yüzde 2,15'e ve marjinal borçlanma faizini yüzde 2,40'a indirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, yapılan 25 baz puanlık faiz indirimiyle birlikte ECB'nin belirsizliklerle dolu bir ortamda iyi konumda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından, Çin ve ticaret anlaşması konusunda "çok iyi durumda" olduklarını ifade etti.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

7 HAZİRAN

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 139 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 4,2 olarak kayıtlara geçti.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e faiz oranını "tam puan" düşürme çağrısında bulundu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), küresel ticaretteki belirsizliklerin etkisiyle Alman ekonomisinin 2025 yılı genelinde büyüme kaydetmeden durgun seyredeceğini bildirdi. Banka, ekonomiye yönelik 2025 büyüme tahminini yüzde 0,2'den 0'a indirdi.

9 HAZİRAN

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, mayıs ayında da devam etti. Mayısta tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1, üretici fiyatları ise yüzde 3,3 azaldı.

ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turuna İngiltere'nin başkenti Londra'da başladığı bildirildi.

10 HAZİRAN

İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 4,6 ile son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü.

11 HAZİRAN

Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını, ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını açıkladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

ECB'ye göre, "güvenli liman" varlıklardan altın, geçen yıl küresel resmi rezervlerin yüzde 20'sini oluşturarak yüzde 16'lık paya sahip avroyu geride bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (PBoC) arasında işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandı.

12 HAZİRAN

ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv işçilerini daha fazla korumak için ithal otomobillere getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisini artırabileceğini söyledi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

İngiltere ekonomisi nisanda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde küçüldü. Ülkenin ABD'ye ihracatı nisanda 2 milyar sterlin gerilerken, bu Ocak 1997'de kayıtların tutulmaya başlamasından beri ABD ile ticarette görülen en büyük aylık düşüş oldu.

13 HAZİRAN

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın kredi notunu "AAA/A-1+" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak korudu.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 5 milyar 329 milyon liralık ve Polisan Holding AŞ'nin 3 milyar 16,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Almanya'da mayısta düzenli iflasların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 düşerek Mart 2023'ten beri ilk kez azalış kaydetti.

15 HAZİRAN

Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olan Tayvan, bu ülkenin önde gelen çip üreticisi şirketleri Huawei ve SMIC'e ihracat yasağı getirdi.

16 HAZİRAN

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 7 milyar 864 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 1 milyar 938 milyon dolarlık açık oluştu. Aynı dönemde doğrudan yatırımlar kaynaklı 268 milyon dolarlık çıkış olurken, portföy yatırımlarından 10 milyar 877 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Çin'de gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve yatırımlardaki azalmaya paralel konut fiyatlarındaki süregelen düşüş mayısta da devam etti. Ülkede iki yıldır gerileyen yeni konut fiyatları, mayıs ayında da büyük ve orta ölçekli 70 kentte azaldı.

Dünya Bankası, gelişmekte olan ekonomilere yönelik uluslararası doğrudan yatırım akışlarının 2023'te 435 milyar dolarla 2005'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 30,35'ten 29,86'ya geriledi.

17 HAZİRAN:

Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler dahilinde kısa vadeli politika faizini değiştirmeyerek Ocak 2025'teki son artıştan bu yana aynı seviye olan yüzde 0,5'te bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin detayları içeren kararnameye imza attı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile ticari konuları görüştüklerini, ekiplere tarifler konusunda anlaşma sağlamak için çalışmaları hızlandırma talimatı verdiklerini bildirdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan ayında 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar dolar artarak 185,9 milyar dolar oldu.

18 HAZİRAN

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in tahminleri, Bankanın bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine düştü.

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,4 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan ayında 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar dolar artarak 185,9 milyar dolar oldu.

Çin, para birimi yuanın küresel etkinliğini artırma yönünde bir adım olarak dijital yuan için uluslararası operasyon merkezi kuracağını bildirdi.

19 HAZİRAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 4,25'te sabit tuttu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi ekonomisinin yüksek tarifeler, ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak 168,4 milyar dolar oldu.

20 HAZİRAN

ABD Merkez Bankası (Fed), ticaret politikası gelişmeye devam ettiği ve tüketiciler ile firmaların nasıl tepki vereceğini değerlendirmek için henüz erken olması nedeniyle tarifelerdeki artışın, ABD'de tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin oldukça belirsiz olduğunu bildirdi.

Japonya'da çekirdek TÜFE, mayısta yüzde 3,7 ile Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve merkez bankasının faiz artırımı beklentilerini canlı tuttu.

Türkiye'nin 2025 Nisan itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 319,5 milyar dolar oldu.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayısta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 32,3 arttı.

21 HAZİRAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 aydan uzun vadelerde değişken faizli TL mevduat hesabı açılabilmesine imkan sağlanmasına karar verdi.

23 HAZİRAN

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Almanya'da özel sektör faaliyetleri, yeni siparişlerde son üç yılın en güçlü artışını kaydeden imalat sektörünün toparlanmasıyla haziranda yeniden büyüme bölgesine girdi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda geçen aya göre 2,7 puan artarak 171,2 seviyesine çıktı.

24 HAZİRAN

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanmasıyla yüzde 9 gerileyerek 18,10 seviyesine indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını yineledi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 171 milyar 799 milyon dolar oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda geçen aya göre 1,1 puan azalarak 100,3 oldu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,6'ya geriledi.

25 HAZİRAN

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinde stagflasyon ile karşı karşıya kalmayı beklemediklerini ancak koşulları izlediklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne göre haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 24,6'ya, reel sektör için yüzde 39,8'e ve hane halkı için yüzde 53'e indi.

26 HAZİRAN

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerden fazla küçülme kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 591 milyon dolar azalışla 155 milyar 689 milyon dolara indi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir." denildi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 12 milyar 600 milyon 517 bin lira artarak 23 trilyon 780 milyar 722 milyon 109 bin liraya çıktı.

27 HAZİRAN

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan ile de "büyük" bir anlaşma yapabileceklerini söyledi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, mayısta artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Trump, Çin ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra başka ülkelerle de ticaret anlaşması yapma sürecinde olduklarını belirterek, ancak gelecek 1-2 hafta içinde ülkelere "tarife mektupları" göndereceklerini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB liderlerine ABD ile yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerinin durumu hakkında bilgi verdiğini, ABD ile bir anlaşma yapmak istediklerini ancak uzlaşılamaması durumuna da hazırlıklı olduklarını söyledi.

28 HAZİRAN

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell'ın yerine, faiz oranlarını düşürecek birini getireceğini belirterek faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutacak bir başkan istemediğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

29 HAZİRAN

Pekin yönetimi, ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında müzakere yürüttüğü ülkelerin, Çin'in çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar yapmasına karşı olduğunu bildirdi.

30 HAZİRAN

İngiltere-ABD ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında İngiltere'den ABD'ye otomotiv ihracatında belli bir kota için uygulanan tarifeler yüzde 27,5'ten yüzde 10'a indirildi, havacılık sektöründe motor ve uçak parçaları gibi ürünlere yönelik yüzde 10'luk tarifeler ise kaldırıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni 5 yıllık stratejisinde yüzde 2 olan enflasyon hedefini koruyarak para politikası araçlarında çevikliği esas alacağını duyurdu.

Almanya'da yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2'ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 15 milyar 200 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

1 EKİM

- ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.

2 EKİM

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası, iki ülke arasındaki finansal işbirliğini artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla üç anlaşma imzaladı.

7 EKİM

- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), bu yıl için küresel ticarete ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 2,4'e yükseltirken, 2026 için zayıf büyüme uyarısında bulundu.

- Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye, 2027 yılı için ise yüzde 4,2'den 4,4'e çıkardı.

10 EKİM

- ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtti.

14 EKİM

- Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 3,1 olarak tuttu.

15 EKİM

- Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel kamu borcunun 2029 yılına kadar küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100'ünün üzerine çıkarak 1948'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

20 EKİM

- Altının onsu 4 bin 381,55 dolarla rekor seviyeyi gördü.

21 EKİM

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, dolar finansmanının kesilmesi durumunda Avro bölgesindeki bankaların baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

22 EKİM

- ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

23 EKİM

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekerken, Banka gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirdi.

24 EKİM

- Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirdi

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

29 EKİM

- ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi.

30 EKİM

- Avrupa Merkez Bankası (ECB), refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktı.

- ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, Çin'in fentanilin ABD'ye girişini durdurmak için işbirliği yapma ve soya fasulyesi gibi ürünlerin satın alınması gibi birçok konuda mutabık kaldıklarını belirtti.

4 KASIM

- Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle ağustos ayından bu yana 100 seviyesinin üzerini gördü.

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bulgaristan'ın gelecek yıl avro para birimini benimsemesinden sonra da reform yolunda ilerlemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Banka, ekim ayında enflasyonun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla zayıfladığını bildirdi.

5 KASIM

- ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 42 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

- ABD'de Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticileri, piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin düzeltme olabileceği uyarısında bulundu.

6 KASIM

-İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), politika faizini yüzde 4'te sabit tuttu.

7 KASIM

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu Bilgilendirme toplantısında "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz." dedi.

8 KASIM

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Holding AŞ ve Vakıf Faktoring AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

12 KASIM

- Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla vererek art arda üçüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Citibank'ın Rusya'daki varlıklarının "Renaissance Capital-Financial Consultant" adlı şirkete satışına onay verdi.

13 KASIM

- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısına imza attı. Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

17 KASIM

- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,4 büyüyerek dirençli kalmaya devam edeceğini ve büyümenin 2027'de yüzde 4'e yükseleceğini öngördü.

18 KASIM

- Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ndeki bankaları benzeri görülmemiş yüksek riskler konusunda uyardı.

19 KASIM

- İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşerek hazirandan beri ilk kez yavaşlama gösterdi.

20 KASIM

- Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

- ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e çıktı.

21 KASIM

- Japonya'da kabine, 21,3 trilyon yen tutarındaki ekonomik teşvik paketini onayladı.

22 KASIM

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "Aa3", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

24 KASIM

- ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,5 artarak 79,3 milyar dolara ulaştı.

25 KASIM

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD'de özel sektör istihdamı, 8 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 13 bin 500 azaldı.

26 KASIM

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

- İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) ülke ekonomisine ilişkin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1'den 1,5'e yükselttiğini, OBR'ın üretim verimliliği tahminini 0,3 düşürerek yüzde 1'e indirdiğini dile getirdi.

27 KASIM

- Avrupa Merkez Bankası (ECB), yıllık bazda eylülde yüzde 2,9 büyüyen şirket kredilerinin ekimde de yüzde 2,9 artış kaydettiğini açıkladı.

28 KASIM

- Almanya'da ekimde yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle kasımda değişmeyerek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefine yakın kalmayı sürdürdü.

1 ARALIK

- Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 5 Türk firması girdi. Listede, ASELSAN 47'nci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 65'inci, Baykar 73'üncü, Roketsan 87'nci ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ 93'üncü sırada yer aldı.

- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle yapılan uyarının ardından A320 ailesindeki binlerce uçakta yazılım güncellemesinin tamamlandığını bildirdi.

- ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 48,2 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşirken, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

2 ARALIK

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlemesine göre, yurt dışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış tutarına yıl sonuna kadar yüzde 0 oranında zorunlu karşılık uygulanmasına ilişkin geçici uygulamanın süresi uzatılmayacak.

3 ARALIK

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,8 ve gelecek yıl yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin etti.

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda temel baskıların orta vadede bankanın yüzde 2 hedefiyle uyumlu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 2 hedefimiz civarında kalmasını bekliyoruz." dedi.

- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Avrupa Birliği'nin (AB) tedarik zincirlerini güçlendireceklerini, kritik mal ve hizmetlerdeki darboğazları gidereceklerini söyledi.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

5 ARALIK

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi kamuoyunun hizmetine açıldı.

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül: "(Fonlarda) Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz. Sektörün önünü açmak zorundayız. Bu konuda çalışmalarımız her zaman var. Bunlara devam edeceğiz." dedi.

- Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

6 ARALIK

- Türk Yatırım Fonu yönetim kurulu, guvernörler toplantısı sonrasında fonun operasyonel faaliyetlerinin başladığını ve finansman faaliyetlerinin 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar başlayacağını duyurdu.

7 ARALIK

- Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Yeşil Ekonomiye Geçiş Projesi", toplam 7 milyon avro bütçeyle gerçekleştirilecek.

8 ARALIK

- Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurdu.

9 ARALIK

- ABD'li otomotiv şirketi Ford ile Fransız otomobil üreticisi Renault'nun, Avrupa'daki müşterileri için uygun fiyatlı iki farklı elektrikli otomobil modeli üretmek üzere bir ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi.

- Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı. Rapora göre, toplam küresel borç yılın ilk üç çeyreğinde 26,4 trilyon dolardan fazla arttı. Toplam borç, üçüncü çeyrek itibarıyla yaklaşık 346 trilyon dolarla yeni bir zirveye çıktı.

- Boeing Global Başkanı Brendan Nelson, Türkiye'nin Boeing için bir pazardan çok daha fazlası olduğunu dile getirerek, "Türkiye stratejik bir ortak, çok güçlü bir yetenek kaynağı ve havacılık vizyonuyla her gün bize ilham veren bir ülke." ifadelerini kullandı.

10 ARALIK

- ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi.

- ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 2030'a kadar Hindistan'a 35 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

- AB Genel Mahkemesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ABD'li şirket aleyhine verdiği kararı onarken, ceza miktarını 376 milyon avrodan 237 milyon avroya indirdi.

- Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 5'e ve gelecek yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e çıkardı.

- Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste iki toplantıda yaptığı faiz indiriminin ardından bugün politika faizini yüzde 2,25'te sabit bıraktı.

11 ARALIK

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekerken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

- İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini yüzde "0" da sabit tuttu.

- The Walt Disney Company, içerik lisanslama ortaklığı konusunda OpenAI ile anlaşmaya varıldığını ve şirkete 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağını duyurdu.

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında Türkiye'nin büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamları göreceğini belirterek, "Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak. 2026'da dezenflasyon devam edecek." dedi

12 ARALIK

- Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla vererek art arda dördüncü ayda pozitif seyrini sürdürdü.

- Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.

13 ARALIK

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı.

15 ARALIK

- Rusya Merkez Bankasının Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep ettiği bildirildi

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nde (IADI) 3 yıl süreyle görev yapacak.

17 ARALIK

- Gümüşün onsu 66,5 dolarla rekor kırdı.

18 ARALIK

- Avrupa Merkez Bankası (ECB), refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktı.

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin dirençli kaldığını belirterek, "Enflasyon görünümü, halen dalgalı olan uluslararası ortam nedeniyle olağanın üzerinde belirsizliğini korumaktadır." dedi.

- İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey: "Faizin kademeli olarak düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak her faiz indirimiyle, ne kadar daha düşüreceğimiz konusu daha da belirsiz hale geliyor" dedi.

- İsveç Merkez Bankası, politika faizini yüzde 1,75'te sabit tuttu.

- Norveç Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,00'da sabit tuttu.

- Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 2026 kredi notu değerlendirme takvimini 23 Ocak ve 17 Temmuz olarak açıkladı.

19 ARALIK

- Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faiz oranını beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarırken, bu oran 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), nitelikli yatırımcılar için 1 milyon liralık finansal varlık toplamını 10 milyon liraya yükseltti.

20 ARALIK

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 38,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 39,75'e indirdi.

22 ARALIK

- Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 205 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

23 ARALIK

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verdi.