Mısır Merkez Bankası, beşinci kez faizi indirdi

Mısır Merkez Bankası, enflasyonda görülen yavaşlamanın ardından bu yıl içinde beşinci kez faiz indirimine gitti. Banka, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 20 seviyesine çekti.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2025 09:56

Mısır Merkez Bankası, enflasyondaki gerilemenin ardından bu yıl içinde beşinci kez faiz indirimine gitti.

Perşembe günü yapılan açıklamada, gösterge mevduat faiz oranı 100 baz puan düşürülerek yüzde 20'ye, kredi faiz oranı ise yine 100 baz puanlık indirimle yüzde 21'e çekildi.

Mısır, 2024 yılı başlarında borçlanma maliyetlerini rekor seviyeye çıkarıp para birimini yaklaşık yüzde 40 oranında devalüe etmişti. Bu adımlar, zor durumdaki ekonominin toparlanmasına destek olmak amacıyla sağlanan 57 milyar dolarlık küresel kurtarma paketinin önünü açmıştı.

Yetkililer, 2025 boyunca faiz oranlarını kademeli olarak indirerek, hem yüksek faiz yükünü hafifletmeyi hem de yabancı portföy yatırımlarını cezbetmeyi hedefliyor.

2023 Eylül'ünde yüzde 38 ile rekor kıran enflasyonu kontrol altına almak öncelikli hedeflerden biri olmuştu. IMF destekli reformlar kapsamında uygulanan son akaryakıt sübvansiyonu kesintisine rağmen, manşet enflasyon Kasım'da yüzde 12,3'e gerileyerek önemli bir yavaşlama kaydetti.

