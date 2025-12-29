CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Noel tatili sonrasında jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışına karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Aralık 2025 12:30

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 588,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.307 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen altında 9.868 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 azalışla 8.099 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 44.458 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışının altında 17.165 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, geçen hafta Noel tatili sebebiyle yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta veri akışı sakin olacak.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde barış görüşmeleri için bir araya geldi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." dedi. Zelenskiy ise barış planının tüm yönlerinin ele alındığını söyledi.

Analistler, bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında ABD'de bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 26 Aralık 2025 10:03
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor 26 Aralık 2025 09:59
Mısır Merkez Bankası, beşinci kez faizi indirdi Mısır Merkez Bankası, beşinci kez faizi indirdi 26 Aralık 2025 09:56
Brent petrolün varili 62,33 dolar Brent petrolün varili 62,33 dolar 26 Aralık 2025 09:40
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 26 Aralık 2025 09:30
Çin, 2024 GSYH rakamını revize etti Çin, 2024 GSYH rakamını revize etti 26 Aralık 2025 09:19
Çin, 2024 GSYH rakamını revize etti Çin, 2024 GSYH rakamını revize etti 26 Aralık 2025 09:18
Çin ile AB arasındaki ticaret gerilimleri artıyor Çin ile AB arasındaki ticaret gerilimleri artıyor 26 Aralık 2025 09:02
Japonya Sanayi Bakanlığı, çip ve yapay zeka bütçesini dört kat artırıyor Japonya Sanayi Bakanlığı, çip ve yapay zeka bütçesini dört kat artırıyor 26 Aralık 2025 08:58
Tokyo’da çekirdek enflasyon beklentilerinde altında kaldı Tokyo'da çekirdek enflasyon beklentilerinde altında kaldı 26 Aralık 2025 08:52
Japon yeninde son durum Japon yeninde son durum 26 Aralık 2025 08:49
Küresel piyasalarda tatil sakinliği Küresel piyasalarda tatil sakinliği 26 Aralık 2025 08:44
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.251,1600 Değişim 100,63 Son veri saati:
Düşük 11224,13 Yüksek 11324,76
Açılış
42,9402 Değişim 0,0676 Son veri saati:
Düşük 42,8947 Yüksek 42,9623
Açılış
50,6233 Değişim 0,1867 Son veri saati:
Düşük 50,4919 Yüksek 50,6786
Açılış
6.165,9340 Değişim 141,298 Son veri saati:
Düşük 6138,241 Yüksek 6279,539
Açılış
103,7607 Değişim 13,3377 Son veri saati:
Düşük 102,5987 Yüksek 115,9364
Açılış
BİST En Aktif Hisseler