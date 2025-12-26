CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya Sanayi Bakanlığı, çip ve yapay zeka bütçesini dört kat artırıyor

Japonya Sanayi Bakanlığı, çip ve yapay zeka bütçesini dört kat artırıyor

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, nisan ayında başlayacak mali yıl için ileri yarı iletken ve yapay zeka geliştirme desteğine ayırdığı bütçeyi yaklaşık dört kat artırarak 1,23 trilyon yen (10,1 milyar dolar) seviyesine çıkaracak.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2025 08:58

Son Güncelleme Tarihi 26 Aralık 2025 09:04

Bakanlığın toplam bütçesi, önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 artışla 3,07 trilyon yene ulaştı; bu artış büyük ölçüde yonga ve yapay zeka harcamalarındaki sıçramadan kaynaklanıyor. Başbakan Sanae Takaichi'nin kabinesinin planı 26 Aralık'ta onaylamasının ardından, hükümetin ilk bütçe planı yeni yılda parlamentoda görüşülecek.

Bu artış, Japonya'nın ABD ve Çin'in önünde olduğu ileri teknoloji alanındaki kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Aynı zamanda Japonya, kilit teknolojiler için daha iyi tedarik zinciri erişimi sağlamaya çalışıyor.

Bakanlık, nisanda başlayan mali yıldan itibaren yonga ve yapay zeka için gereken ek fonun çoğunu, yıl içinde ek bütçeler yerine düzenli bütçelerden karşılamayı planlıyor. Bu yaklaşımın sektörlere daha istikrarlı bir finansman sağlaması bekleniyor.

Yarı iletkenler için, devlet destekli Rapidus girişimine 150 milyar yen ayrıldı; bu hükümetin bu girişime yaptığı kümülatif yatırımı 250 milyar yene çıkarıyor. Yapay zeka için ise 387,3 milyar yen, yerli temel yapay zeka modellerinin geliştirilmesine, veri altyapısının güçlendirilmesine ve yapay zekanın robotları ve makineleri kontrol ettiği 'fiziksel yapay zeka'ya ayrıldı.

Daha geniş bütçe içinde, nadir toprak elementleri dahil kilit minerallerin temini için 5 milyar yen ayrıldı. Dekarbonizasyon için de sözde yeni nesil nükleer santrallerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alanlara 122 milyar yen kaynak ayrıldı.

Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının bir parçası olarak, devlet destekli Nippon İhracat ve Yatırım Sigortası'nın ABD'ye yapılan Japon yatırımlarını desteklemesine yardımcı olmak için 1,78 trilyon yen tutarında özel tahvil ihraç edilecek.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Aralık 2025 13:19
Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak 25 Aralık 2025 11:20
Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı 25 Aralık 2025 10:14
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Aralık 2025 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Aralık 2025 09:33
ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı 25 Aralık 2025 08:53
Rusya’da otomobil üretimi geriledi Rusya'da otomobil üretimi geriledi 25 Aralık 2025 08:51
ABD Venezuela’dan çıkan tankeri uzaklaştırdı ABD Venezuela'dan çıkan tankeri uzaklaştırdı 25 Aralık 2025 08:49
Kırgızistan meclisi, 12,6 milyar dolarlık 2026 bütçesini kabul etti Kırgızistan meclisi, 12,6 milyar dolarlık 2026 bütçesini kabul etti 24 Aralık 2025 17:00
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 24 Aralık 2025 16:48
ABD’de işsizlik sigortası başvuruları azaldı ABD'de işsizlik sigortası başvuruları azaldı 24 Aralık 2025 16:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.260,7800 Değişim 103,00 Son veri saati:
Düşük 11249,23 Yüksek 11352,23
Açılış
42,9314 Değişim 0,1379 Son veri saati:
Düşük 42,7878 Yüksek 42,9257
Açılış
50,5974 Değişim 0,3062 Son veri saati:
Düşük 50,4817 Yüksek 50,7879
Açılış
6.240,3560 Değişim 82,609 Son veri saati:
Düşük 6162,612 Yüksek 6245,221
Açılış
104,3035 Değişim 5,4785 Son veri saati:
Düşük 98,9627 Yüksek 104,4412
Açılış
BİST En Aktif Hisseler