CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,14 düşüşle 12.368,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2025 09:30

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,47 azalışla 12.385,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında yatay seyretti.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,14 altında 12.368,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olacağını kaydederken, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.400 ve 12.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Aralık 2025 13:19
Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak Japonya, milyonlarca yabancı işçi alacak 25 Aralık 2025 11:20
Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı Brent petrol, tatil nedeniyle 61,81 dolarda sabit kaldı 25 Aralık 2025 10:14
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Aralık 2025 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Aralık 2025 09:33
ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı ABD’de büyük bankaların piyasa değeri arttı 25 Aralık 2025 08:53
Rusya’da otomobil üretimi geriledi Rusya'da otomobil üretimi geriledi 25 Aralık 2025 08:51
ABD Venezuela’dan çıkan tankeri uzaklaştırdı ABD Venezuela'dan çıkan tankeri uzaklaştırdı 25 Aralık 2025 08:49
Kırgızistan meclisi, 12,6 milyar dolarlık 2026 bütçesini kabul etti Kırgızistan meclisi, 12,6 milyar dolarlık 2026 bütçesini kabul etti 24 Aralık 2025 17:00
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 24 Aralık 2025 16:48
ABD’de işsizlik sigortası başvuruları azaldı ABD'de işsizlik sigortası başvuruları azaldı 24 Aralık 2025 16:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.253,4100 Değişim 103,00 Son veri saati:
Düşük 11249,23 Yüksek 11352,23
Açılış
42,9318 Değişim 0,1379 Son veri saati:
Düşük 42,7878 Yüksek 42,9257
Açılış
50,5985 Değişim 0,3062 Son veri saati:
Düşük 50,4817 Yüksek 50,7879
Açılış
6.241,9110 Değişim 82,609 Son veri saati:
Düşük 6162,612 Yüksek 6245,221
Açılış
103,8072 Değişim 4,8720 Son veri saati:
Düşük 98,9627 Yüksek 103,8347
Açılış
BİST En Aktif Hisseler