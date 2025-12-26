Çin, 2024 GSYH rakamını revize etti

CANLI BORSA
Çin, 2024 yılına ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamını nihai hesaplamanın ardından düzeltti.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2025 09:18

Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'de 2024'te GSYH'nin 134,8 trilyon yuan (yaklaşık 19,1 trilyon dolar) olduğunu bildirdi.

İlk hesaplamada 134,9 trilyon yuan olarak açıklanan GSYH, düzeltme sonrası 101,8 milyar yuan aşağı yönlü revize edildi. Yıllık yüzde 5 olarak hesaplanan büyüme oranında ise değişiklik olmadı.

Çin'de yıllık GSYH, ilk hesaplamanın ardından müteakip yılın sonunda doğrulama için bir kez daha hesaplanıyor. Doğrulama sürecinde, yıllık istatistiki veriler, nihai bütçe hesapları ve bakanlıklara ait idari kayıtlar da dikkate alınıyor.

