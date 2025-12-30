Intel'den Nvidia'ya 5 milyar dolarlık hisse satışı

CANLI BORSA
Intel, Eylül ayında Nvidia ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde, hisse başına 23,28 dolar bedelle toplam 5 milyar dolarlık hisse satışını tamamladığını duyurdu.

ABD merkezli çip üreticisi Intel, Eylül ayında Nvidia ile imzaladığı anlaşma doğrultusunda 5 milyar dolarlık hisse satışını tamamladığını bildirdi.

Konuya ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan açıklamada, Nvidia'ya toplam 5 milyar dolar karşılığında hisse satışı gerçekleştirildiği ve hisse başına fiyatın 23,28 dolar olarak belirlendiği ifade edildi.

Bildirimde, söz konusu satışın Eylül ayında duyurulan iş birliği kapsamında gerçekleştiği ve daha önce SEC kanalıyla kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Nvidia, Eylül ayında yaptığı açıklamada, özel veri merkezleri ve kişisel bilgisayar çözümlerinin geliştirilmesine yönelik Intel ile ortak bir çalışma başlattığını açıklamıştı.

