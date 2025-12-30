Piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Yeni yıl tatili öncesinde piyasalarda düşük işlem hacimleri görülürken, kar satışları da öne çıkıyor. Tatil havasının etkisiyle piyasalarda likidite düşük seviyelerde bulunurken, bu durum hisse senedi piyasalarında dalgalı bir seyre neden oluyor.

Analistler, bugün FOMC toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, tutanaklardan gelecek mesajların Fed'in gelecek yılki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Yılın son haftasında piyasalarda görülen düşüşlere karşın borsalar 2025'i yıllık bazda yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Bu yükselişlerde yıl boyunca Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması ve Bankanın daha sonra 75 baz puanlık faiz indirimine gitmesi etkili oldu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a Fed binasının renovasyon projesiyle ilgili "ağır ihmal" gerekçesiyle dava açmayı düşündüklerini belirterek, Powell'ın yerine geçecek ismi ise ocak ayında açıklamayı planladıklarını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, haftanın ilk işlem gününde açıklanan verilere göre ABD'de bekleyen konut satışları kasımda yüzde 3,3 arttı. Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan veri, söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Jeopolitik gerilimlerin tekrar artması da küresel piyasalarda risk iştahının törpülenmesine neden oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek, Rusya'nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,11, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 97,9 seviyesinde seyrediyor.

Dün sert düşüşler görülen altın ve gümüşte bugün toparlanmalar görülüyor. Dün yüzde 4,4 düşen altının onsu bugün yüzde 0,7 artışla 4 bin 363 dolardan, dün yüzde 7,18 değer kaybeden gümüşün onsu bugün yüzde 2,3 artışla 74,5 dolardan işlem görüyor.

Dünyanın en büyük vadeli işlem ve opsiyon borsalarından biri olan Chicago Mercantile Exchange'deki (CME) gümüş vadeli işlemleri için teminat oranlarını artırdığına dair haberler gümüş fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı ise artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yüzde 0,3 yükselişle 61,4 dolarda seyrediyor.

NEW YORK BORSASI GERİLEDİ

Yapay zekaya yönelik harcamaların istenilen getirileri sağlayıp sağlamayacağı sorgulanmaya devam ediyor. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri dün yüzde 1,2 geriledi. Palantir Technologies hisseleri yüzde 2,4, Oracle hisseleri ise yüzde 1,3 düşüşle değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.

Dijital altyapıya yatırım yapan alternatif varlık yöneticisi DigitalBridge'in hisseleri, Japonya merkezli SoftBank'ın şirketi yaklaşık 4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından yüzde 9,6 değer kazandı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. ABD'de endesk vadeli kontratlar güne yatay seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsalarında da dün yön arayışının hakim olduğu karışık bir seyir izlendi. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) anketine göre, Alman iş dünyası derneklerinin neredeyse yarısı, Almanya'da ekonominin büyümede zorlanması, küresel ticarette korumacılık ve zayıf ihracatın bazı sektörleri yoğun bir şekilde etkilemesi nedeniyle 2026'da işten çıkarmalar bekliyor.

Avrupa borsalarında işlem gören savunma şirketlerinin hisseleri Ukrayna'da savaşın sona erebileceği beklentilerinin ardından düşüş gösterdi. Stoxx Europe'da yer alan havacılık ve savunma endeksi yüzde 1,53 geriledi.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya borsalarında da özellikle Çin ekonomisine ilişkin devam eden endişeler ve bölgede artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde başlattığı askeri tatbikat, ikinci gününde devam ediyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığına bağlı kara birlikleri, sabah saatlerinde Ada'nın kuzeyinde sulara konuşlandırılan hedeflere uzun menzilli atış talimleri yaptı. Tayvan Adası'nın çevresinde dün sabahtan bu yana Çin'e ait 130 askeri hava aracı ve 22 gemi tespit edildi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 düşüşle 11.150,90 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında yatay seyrederek 12.180,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 artışla 42,9300 seviyesinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,9500'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanakları ve ABD'de konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.050 ve 10.950 puanın destek, 11.250 ve 11.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomik güven endeksi

17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

22.00 ABD, 9-10 Aralık FOMC toplantı tutanakları