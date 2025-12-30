CANLI BORSA
Japon SoftBank, DigitalBridge'i satın alıyor

Japon SoftBank, DigitalBridge'i satın alıyor

Japon teknoloji devi SoftBank Group, yapay zeka ve dijital altyapı alanlarındaki yatırımlarını güçlendirmek için ABD merkezli DigitalBridge’i yaklaşık 4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2025 08:59

Japonya merkezli SoftBank Group, dijital altyapı yatırımlarıyla tanınan ABD'li alternatif varlık yöneticisi DigitalBridge'i yaklaşık 4 milyar dolarlık bir bedelle satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

DigitalBridge'in yaptığı açıklamada, SoftBank'ın şirketi toplamda yaklaşık 4 milyar dolarlık işletme değeri üzerinden satın almak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Bu satın almanın, yeni nesil yapay zeka hizmet ve uygulamaları için gereken temel altyapının kurulması, genişletilmesi ve finansmanında SoftBank'a önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Anlaşma çerçevesinde SoftBank, DigitalBridge'in dolaşımdaki tüm adi hisselerini hisse başına 16 dolar nakit ödeyerek dolaylı yoldan satın alacak. Bu rakam, şirketin 26 Aralık kapanış fiyatına göre yüzde 15, 4 Aralık itibarıyla 52 haftalık ortalama fiyatına göre ise yüzde 50 prim içeriyor.

"YAPAY ZEKANIN TEMELİ GÜÇLENECEK"

Ayrıca, işlemin tamamlanmasının ardından DigitalBridge'in mevcut CEO'su Marc Ganzi liderliğinde bağımsız bir platform olarak faaliyet göstermeye devam edeceği belirtildi. Satın alma işleminin, gerekli düzenleyici onayların ardından 2026'nın ikinci yarısında tamamlanması öngörülüyor.

SoftBank Group CEO'su Masayoshi Son, yapay zekanın küresel düzeyde sektörleri dönüştürdüğünü vurgulayarak, bu dönüşümün daha fazla işlem gücü, bağlantı, enerji ve ölçeklenebilir dijital altyapıya ihtiyaç doğurduğunu belirtti.

Son, "DigitalBridge, dijital altyapı alanında öncü bir kuruluş. Bu satın alma, yeni nesil yapay zeka veri merkezlerinin temelini sağlamlaştıracak. Aynı zamanda lider bir 'yapay süper zeka' platform sağlayıcısı olma hedefimizi destekleyecek ve insanlık için önemli atılımların önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

DigitalBridge CEO'su Marc Ganzi ise, "SoftBank'ın vizyonu, sermaye yapısı ve küresel ağı; görevimizi daha esnek bir şekilde hızlandırmamıza, yatırımcılarımıza uzun vadeli değer sunmamıza ve yapay zeka alanındaki teknoloji liderlerine daha etkili çözümler sunmamıza katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

