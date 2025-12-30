Fitch açıkladı: Çin konut piyasasında zayıflama derinleşiyor

CANLI BORSA
Fitch Ratings, Çin’de yeni konut piyasasının 2025’in dördüncü çeyreğinde daha da zayıfladığını bildirdi.

30 Aralık 2025

Fitch'in yayımladığı China Property Monitor: 4Q25 raporuna göre, 2025'in ilk 11 ayında yeni konut satışları yıllık bazda %11,2 geriledi. Satılan brüt inşaat alanı (GFA) %8,1 azalırken, ortalama satış fiyatları (ASP) %3,3 düştü. Bu rakamlar, Fitch'in 2025 geneli için öngördüğü %7 satış, %5 GFA ve %2 fiyat düşüşü tahminlerinden daha olumsuz bir tabloya işaret etti.

Fitch, zayıflığın arkasında durgun ekonomik görünüm, iş gücü piyasasındaki baskılar, alıcı güveninin düşük seyretmesi ve ilave fiyat indirimleri beklentisinin yer aldığını belirtti. Politika desteklerinin ise yalnızca geçici rahatlama sağladığı ifade edildi.

İkincil konut fiyatlarının, özellikle birinci kademe şehirlerde, yeni konutlara kıyasla daha hızlı gerilediği kaydedildi. Yeni konut stoklarının dokuz aydır düşmesine rağmen, kasım sonu itibarıyla 2024 sonuna göre yalnızca yaklaşık %1 azalması, stok eritmenin satışlardaki daralmanın gerisinde kaldığını gösterdi. Fitch, yüksek stok seviyelerinin 2026'da da konut fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.

Arazi arzı ülke genelinde sıkılaşırken, 25 Kasım'a kadar olan dönemde işlemler yıllık %27 düştü. Buna karşılık birinci kademe şehirlerde hacimler %36 arttı. Kasım ayında arazi işlem GFA'sı ve değeri yıllık bazda sırasıyla %27 ve %28 gerilerken, aylık bazda %39 ve %57 toparlandı.

Raporda ayrıca Fitch'in, China Jinmao Holdings Group Limited ve Beijing Capital Development Holding'in "BBB-" notlarına ilişkin görünümlerini Negatif'ten Durağan'a revize ettiği, China Vanke Co., Ltd.'nin ise vadesi dolan bir yurtiçi tahvilin faiz ve anapara ödemesini yapamaması nedeniyle notunun "RD"ye düşürüldüğü belirtildi.

