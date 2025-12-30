CANLI BORSA
EPDK'nin 2024 yılı elektrik toptan satış fiyatı belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2024 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatının kilovatsaat başına 228,52 kuruş olmasına karar verildi.

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2025 09:10

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2024 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 228,52 kuruş olması kararlaştırıldı.

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 222,96 kuruş olarak belirlenmişti.

