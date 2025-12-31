ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

CANLI BORSA
ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 27 Aralık ile biten haftada 16 bin azalarak 199 bine geriledi.

31 Aralık 2025 16:42

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı veriler, başvurularda üst üste üçüncü haftalık düşüşe işaret etti.

Ekonomistlerin The Wall Street Journal anketine göre yeni başvuruların 220 bin seviyesine yükselmesi beklenirken, gerçekleşen rakam beklentilerin belirgin şekilde altında kaldı. Bir önceki haftaya ilişkin ilk açıklanan 214 binlik veri ise 215 bin olarak revize edildi.

Aynı dönemde devam eden işsizlik maaşı başvuruları da 20 Aralık ile biten haftada 47 bin azalarak 1 milyon 866 bine geriledi. Uzmanlar, yıl sonu ve tatil dönemlerinde başvuruların dalgalı seyredebileceğini belirtmekle birlikte, mevcut düşük seviyelerin iş gücü piyasasında görece istikrarlı bir tabloya işaret ettiğini vurguluyor.

