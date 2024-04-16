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Rusya altına uygulanan ihracat vergisini kaldıracak mı?

Rusya, altın üzerindeki ihracat vergilerini kaldırmayı düşünüyor.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2024 11:35

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2024 11:35

Rus haber ajansı TASS'ın Maliye Bakanlığı'nın vergi politikası departmanı direktörüne dayandırdığı haberine göre Rusya, altın üzerindeki ihracat vergilerini kaldırmayı düşünüyor.

Maliye Bakanlığı'nın vergi politikaları departmanı direktörü Danil Volkov, maden çıkarma vergisi artırılırken altın ihracat vergilerinin kaldırılabileceği yönündeki bir soruya, "Bu konu şu anda değerlendiriliyor" yanıtını verdi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı geçen hafta, düşen ihracat gelirleri nedeniyle bütçede meydana gelen kayıpları telafi etmek amacıyla Haziran ayından Aralık 2024'e kadar altın üzerindeki maden çıkarma vergisinin artırılmasını öngören bir tasarıyı kabul etmişti.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Alexei Sazanov, bunun yıl sonuna kadar bütçeye 15 milyar ruble getireceğini belirtmişti.

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