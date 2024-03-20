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ABD'den net sermaye çıkışı yaşandı

ABD Hazinesi, Ocak ayında net sermaye çıkışı yaşandı.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 09:03

ABD Hazinesi, 2023 yılının son iki ayında yaşanan net girişin ardından, 2024 yılının ilk ayında Ülkeden net sermaye çıkışı olduğunu açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, Ocak ayında sermaye piyasalarına 8,8 milyar dolar çıkış oldu. Bir önceki ayın verisi net 139,8 milyar dolar girişten 137,4 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle 36,1 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 160,2 milyar dolar olan net giriş verisi, 158,6 milyar dolar giriş olarak güncellendi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet net alımları da 36,1 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 160,2 milyar dolardan, 158,6 milyar dolar revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 67,8 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 18,1 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvil alımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 26,9 milyar dolar net satım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 138,2 milyar dolardan 1 trilyon 153,1 milyar dolara yükseldi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarında iki aylık yükseliş sona erdi ve 18,6 milyar dolar düşüşle 816,3 milyar dolardan 797,7 milyar dolara çıktı.

İngiltere'nin elindeki kağıt miktarı küçük bir değişiklikle 753,7 milyar dolardan 753,5 milyar dolara indi.

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