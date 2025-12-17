Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkılaşma sürecine yönelik beklentiler bölgede risk iştahını sınırlıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2025 10:07

Son Güncelleme Tarihi 17 Aralık 2025 10:16

Yatırımcılar, BoJ yetkililerinin enflasyondaki son hızlanma karşısında faiz oranlarını artırmayı değerlendirebileceklerine yönelik açıklamalarının ardından temkinli bir duruş sergiliyor.

BoJ'un faiz artırım beklentileri, yenin süregelen zayıflığı ile Japonya ekonomisi üzerinde önemli bir yük oluşturan ve giderek kalıcı hale gelen enflasyon baskısından kaynaklanıyor.

Japonya'da cuma günü açıklanacak BoJ'un faiz kararının yanı sıra enflasyon verisinin de Bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un cuma günü faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın politika faizini yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e çıkaracağı öngörülüyor.

Makroekonomik veri tarafında Japonya'da kasım ayında dış ticaret dengesi 322,3 milyar yen (yaklaşık 2,06 milyar dolar) fazla verdi. Ülkede ekim ayı çekirdek makine siparişleri ise aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 7 artarken, yıllık bazda yüzde 12,5 yükselerek tahminleri aştı.

ÇİNLİ ÇİP ÜRETİCİSİ METAX'İN HİSSELERİNDEKİ YÜKSELİŞ YÜZDE 700'Ü AŞTI

Kurumsal tarafta ise Çinli çip üreticisi MetaX'in hisseleri Şanghay Borsası'ndaki ilk işlem gününde yüzde 700'ün üzerinde değer kazandı. Yarı iletken şirketinin 104,66 yuandan halka arz edilen hisseleri, ilk işlem gününde yüzde 700'ü aşan yükselişle 815 yuandan işlem gördü.

Analistler, MetaX hisselerine yönelik yoğun ilginin, yatırımcıların ABD'nin çip sektörüne yönelik kısıtlamalarına karşı Çin'in yapay zeka uygulama ve hizmetlerinde yerli üretim çiplere dayanarak teknolojik bağımsızlığını artırma iradesine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bir başka Çinli çip üreticisi Moore Threads şirketinin 4 Aralık'ta Şanghay Borsası'nda işlem görmeye başlayan hisseleri ilk işlem gününde yüzde 425 değer kazanmıştı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 49.597 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,43 artışla 4.056 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,30 değer kazancıyla 3.875 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 0,75 üzerinde 25.424 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,10 kayıpla 84.636 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
Drujba boru hattı kesintisi: AB, Macaristan ve Slovakya’ya petrol akışını yeniden başlatıyor Drujba boru hattı kesintisi: AB, Macaristan ve Slovakya'ya petrol akışını yeniden başlatıyor 17 Mart 2026 14:46
İngiltere’de akaryakıt fiyatları 18 ayın zirvesinde! Orta Doğu gerilimi etkili oldu İngiltere’de akaryakıt fiyatları 18 ayın zirvesinde! Orta Doğu gerilimi etkili oldu 17 Mart 2026 14:43
AB’den ortak Drujba petrol boru hattı açıklaması AB'den ortak Drujba petrol boru hattı açıklaması 17 Mart 2026 14:40
ABD ekonomisini bekleyen tehlike: Stagflasyon riski kapıda! ABD ekonomisini bekleyen tehlike: Stagflasyon riski kapıda! 17 Mart 2026 14:33
IATA Raporu: Küresel hava yolu talebi 2050’ye kadar iki katından fazla artacak IATA Raporu: Küresel hava yolu talebi 2050’ye kadar iki katından fazla artacak 17 Mart 2026 14:28
JPMorgan’dan BoE tahmininde değişiklik: 2026’da faiz indirimi beklentisi kaldırıldı JPMorgan’dan BoE tahmininde değişiklik: 2026’da faiz indirimi beklentisi kaldırıldı 17 Mart 2026 14:16
Almanya’da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında! Almanya’da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında! 17 Mart 2026 14:14
BofA Anketi: Jeopolitik riskler ve kredi kaygıları yatırımcı güvenini zayıflattı BofA Anketi: Jeopolitik riskler ve kredi kaygıları yatırımcı güvenini zayıflattı 17 Mart 2026 14:11
Hürmüz krizi petrol tahminlerini yukarı çekti: Standard Chartered’dan 2026 revizyonu Hürmüz krizi petrol tahminlerini yukarı çekti: Standard Chartered’dan 2026 revizyonu 17 Mart 2026 14:09
Çin’de elektrik tüketimi arttı Çin'de elektrik tüketimi arttı 17 Mart 2026 13:51
Japonya Merkez Bankası’ndan müdahale sinyali Japonya Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali 17 Mart 2026 13:47
Avrupa’da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde! Avrupa'da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde! 17 Mart 2026 12:28
