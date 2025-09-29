Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsaları, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalmasıyla Japonya hariç pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2025 09:35

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler gücünü korurken gümrük tarifeleri ekonomi çevrelerinin odağında olmayı sürdürüyor.

Asya borsalarında ise Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken Çin'de sanayi şirketlerinin karları ağustosta yüzde 20,4 arttı.

Mayıs, haziran ve temmuzda görülen düşüşlerin ardından ağustosta gelen yükseliş, 8 aydaki karlılığı da pozitife çevirdi. Karlılık bu yılın 8 ayında yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Analistler, Çin'de sanayi şirketlerinin karlarındaki sert yükselişle ülkede deflasyon endişelerinin azaldığını ve bunun da Çin borsasında yükselişleri desteklediğini söyledi.

Ülkede hükümetin ekonomiyi desteklemek için attığı adımların etkisini göstermeye başladığını ifade eden analistler, bu durumun şirket kazançları konusunda endişe duyan yatırımcılara kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini aktardı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Asahi Noguchi, para politikalarında sıkılık mesajları verdi. Bir konferansta konuşan Noguchi, faiz artırımı yönünde görüşlerin her zamankinden daha güçlü konumda olduğunu kaydetti.

Söz konusu açıklamaların ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,5 azalışla 148,7 seviyesinde seyrediyor. Japonya borsaları ise yendeki güçlenmenin ihracat şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı yapmasıyla geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 44.940 puandan seyrederken Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,5 artışla 3.438 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükselişle 3.871 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kazancıyla 26.676 puanda ve Hindistan'da da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 80.674 puanda seyrediyor.

