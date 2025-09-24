Asya borsaları karışık seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2025 09:50

Alibaba, yapay zeka modeli "Qwen3"ün daha ucuza eğitilen ve daha fazla performans gösteren açık kaynaklı versiyonunu piyasaya sürdüğünü duyurdu. Duyurunun ardından Hong Kong'da Hang Seng endeksinde Alibaba hisseleri yüzde 6,8 yükselişle işlem görüyor. Çinli teknoloji şirketlerine de taşınan artış Şanghay ve Hong Kong borsalarındaki alıcılı seyirde etkili oluyor.

Öte yandan, bölgede Süper Tayfun Ragasa'ya yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Tayvan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Süper Tayfun Ragasa'nın yol açtığı selde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tayfun, gece saatlerinden itibaren Çin'in güney kıyılarına yaklaşırken Hong Kong ve Guangdong'da en üst düzey alarm durumuna geçildi.

Bu gelişmelere ek olarak, Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanlığına 1 Aralık'ta göreve başlamak üzere Anna Breman atandı. Breman, bankada başkanlık koltuğuna oturan ilk kadın olacak.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da eylülde imalat sanayi PMI 48,4 ile geçen aya göre zayıflarken imalat sanayi aktivitesinde yavaşlamaya işaret etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi 45.650,5 puanla kapanış rekoru kırdı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 3.472,14 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükselişle 3.845 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kazançla 26.445 puanda bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 81.761 puanda seyrediyor.

BİST En Aktif Hisseler