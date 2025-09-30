Asya borsaları karışık seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında, ABD'de bütçe görüşmelerine ilişkin anlaşmazlıklar ve ekonomik aktiviteye ilişkin bölgede açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2025 10:00

ABD tarafında bütçe gelişmeleri sebebiyle hükümetin kapanma riski küresel risk iştahını törpülerken, bölgedeki makroekonomik veri akışı yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de eylül ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 49,8 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu endeks, 6 aydır daralma bölgesinde seyrediyor.

Açıklanan veri üreticilerin iç talebi canlandırmak için daha fazla teşvik ve ABD ile ticaret anlaşması konusunda netlik beklediğini ortaya koyarken, zayıf PMI verisi sonrası Çin hükümetinin ekonomik teşviklere öncelik vereceği beklentilerinin artmasıyla Çin piyasalarında yükselişler görüldü.

Japonya'da ise ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 1,3 ile öngörülenden daha fazla azalış kaydetti.

AVUSTRALYA'DA RBA POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Merkez bankaları tarafında ise Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,60'ta sabit bıraktı.

Para politikası metninde enflasyonun, 2022'deki zirveden bu yana önemli ölçüde yavaşladığı belirtilirken, son verilerin kısmi ve dalgalı olsa da, eylülde enflasyonun bankanın beklentilerinin üzerinde gerçekleşebileceği bildirildi.

Küresel ekonomideki belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiği aktarılan metinde, ticaret politikası gelişmelerinin zaman içinde küresel ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmasının beklendiği aktarılırken, gümrük vergilerinin yanı sıra, daha geniş bir yelpazedeki jeopolitik risklerin küresel ekonomi için tehdit oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,24 azalışla 44.935 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,19 düşüşle 3.424,60 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.882 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 26.764 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 80.320 puandan işlem görüyor.

