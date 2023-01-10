Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı açıklamaların yatırımcı fiyatlamalarına yön vermesi bekleniyor.

Asya tarafında ise Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 4 artarak beklentileri aşarken, söz konusu artış son 41 yılın en güçlü enflasyonuna işaret etti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.170 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 yükselerek 2.351 puan oldu.

Dün tatil dolayısyla işleme kapalı olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün yüzde 0,8 değer kazanarak 26.176 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 132,2'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 60.070 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 21.314 puanda seyrediyor.