Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamalarının etkisiyle negatif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2025 10:12

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim'den itibaren ABD'de üretim tesisi kurmayan şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlara ise çeşitli oranlarda gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu kararın Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Avustralya gibi ülkelerdeki şirketleri etkilemesi beklenirken, Asya genelinde ilaç hisselerinde kayıplar görüldü.

ABD'de dün açıklanan güçlü büyüme verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri zayıfladı. Hem yeni tarife kararı hem de faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler Asya'daki risk iştahını törpülüyor.

Japonya'da ülkedeki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo TÜFE, eylülde yıllık bazda yüzde 2,5 yükselişle beklentilerin altında arttı.

Bir süredir bölgenin odağında olan Süper Tayfun Ragasa ise Hong Kong'da etkisini yitirdi. Süper Tayfun Ragasa, dün sabah saatlerinden itibaren Çin'in güney kıyılarını etkilemeye başlarken Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçilmişti.

Tayfun sebebiyle bölgede 1000'den fazla uçak seferi iptal edilmiş ve bazı tren seferleri durdurulmuştu. Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,45 azalışla 3.386,05 puandan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,80 düşüşle 45.390 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 gerilemeyle 3.834 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 26.345 puanda ve Hindistan'da da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 80.703 puanda seyrediyor.

